La resignación de Victoria Villarruel: “Le aclaré que yo no tengo facultades para obstaculizar nada”
Victoria Villarruel recibió este viernes por el mediodía a Patricia Bullrich en su despacho del Senado con el objetivo de comenzar a delinear la transición en la Cámara Alta a partir de diciembre, cuando se renueven un tercio de las bancas. Tras la cita, la vicepresidenta -cuestionada por el núcleo duro libertario- advirtió: “Le aclaré que yo no tengo facultades para obstaculizar nada”.
Patricia Bullrich fue recibida en el mediodía del viernes en las dependencias del Senado por Villarruel. Luego de las 14, la vicepresidenta atendió a la prensa. “Fue una reunión positiva y constructiva, en tono muy amable. Hablamos de los distintos proyectos de ley y sobre cómo va a ser el manejo del bloque de La Libertad Avanza, y ella me transmitió su idea para llevarlo adelante”, dijo la presidenta de la Cámara alta.
“Y yo también le quise comentar cómo es el manejo de la Cámara Alta, porque yo no tengo facultades para obstaculizar o para, de alguna manera, interrumpir el ejercicio parlamentario de la Cámara. Por eso quise hacerle la aclaración a ella, para que lo tenga presente: yo tengo facultades definidas por la Constitución y el reglamento de la Cámara, que apuntan a que se garantice la independencia de poderes y el respeto a las facultades del Poder Legislativo”, advirtió Villarruel.
Villarruel, en tanto, también subrayó que colaborará con Bullrich. “De mi parte siempre hubo y siempre habrá colaboración, y me siento muy feliz de estar en el Senado de la Nación”. Y redobló su conclusión sobre la reunión con Bullrich: “Todo fue muy amable”.
Luego, sobre su rol como presidenta del Senado, aseguró: “Siempre trabajé para que se respete el mandato de la Constitución y el reglamento de la Cámara. Acá tiene que primar el acuerdo, y todas las normas que se promulgan y todos los acuerdos que se alcanzan provienen de la conversación y de la relación cordial con todos, más allá de que se esté en la antípodas políticas”.