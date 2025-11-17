La República Democrática del Congo hace historia: eliminó a Nigeria y avanza al repechaje rumbo al Mundial 2026 en medio de acusaciones de brujería
La República Democrática del Congo escribió un capítulo histórico al superar a Nigeria en la final de los playoffs africanos y asegurar su clasificación al repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026, tras empatar 1-1 en 120 minutos y ganar 4-3 por penales. Más allá de la hazaña deportiva, el partido quedó envuelto en una inesperada polémica por una acusación de brujería.
El gran protagonista de la noche fue el arquero Lionel Mpasi-Nzau, quien —según consignó la Agencia Noticias Argentinas— detuvo dos de las tres ejecuciones falladas por Nigeria, convirtiéndose en héroe nacional y dejando a su selección a un paso de volver a una Copa del Mundo por primera vez desde Alemania 1974, cuando competía bajo el nombre de Zaire.
El encuentro, disputado en el Prince Moulay Hassan de Rabat, significó un nuevo golpe para Nigeria, que ya había quedado afuera de Qatar 2022. El combinado dirigido por Eric Chelle abrió el marcador a los tres minutos con un remate de Frank Onyenka, pero el Congo reaccionó rápidamente: la jugada del empate comenzó tras una pérdida de Alex Iwobi, continuó con Meschack Elia y terminó en una brillante maniobra colectiva que descolocó a la defensa nigeriana.
Desde ese momento, el duelo se transformó en una batalla física, con fuertes controversias por dos goles anulados al Congo durante el tiempo suplementario. Finalmente, la serie de penales inclinó la historia: Nigeria falló tres disparos consecutivos —Calvin Bassey, Moses Simon y Semi Ajayi— ante un Mpasi-Nzau decisivo, que consolidó el sueño congoleño rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Por el momento, Bolivia, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo ya tienen su lugar asegurado en el repechaje, que se disputará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 en Monterrey y Guadalajara.
Brujería en la tanda de penales
La eliminación de Nigeria quedó atravesada por un episodio insólito. El entrenador Eric Chelle acusó públicamente al cuerpo técnico congoleño de realizar “vudú” durante la definición desde los doce pasos. “El tipo del Congo hizo vudú todo el tiempo”, denunció en un momento de evidente frustración, relatando gestos y movimientos que, según él, habrían buscado influir en la serie.
Del lado congoleño, el técnico Sébastien Desabre evitó la polémica y sostuvo que “no fue un problema”, mientras representantes de su federación negaron categóricamente las acusaciones. Las transmisiones televisivas, sin embargo, no registraron ninguna práctica irregular, solo escenas típicas de una definición por penales donde los nervios, la tensión y las supersticiones suelen mezclarse.