La Región Centro presentó un relevamiento sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en el trabajo y la productividad
En el Encuentro 2025 de la Mesa Permanente del Trabajo, el Empleo y la Seguridad Social de la Región Centro, se dieron a conocer los resultados de un relevamiento sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en el mundo laboral y la productividad. Del evento participaron autoridades provinciales, así como representantes del sector productivo, tecnológico y académico.
El estudio, elaborado por el Observatorio de la Región Centro, recogió más de 2.500 respuestas de productores, empresarios y comercios de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Los datos muestran que el 17 por ciento del sector productivo ya aplica IA en su actividad diaria, mientras que un gran número de empresas evalúa su incorporación a corto y mediano plazo.
El informe también advierte una brecha formativa significativa: la mitad de las empresas encuestadas considera necesario capacitar a su personal para afrontar los cambios tecnológicos que implican la automatización y la inteligencia artificial. Entre los principales desafíos, se destacan la formación específica, el acceso al financiamiento y la educación continua como ejes fundamentales para acompañar la transformación digital.
Por Entre Ríos participaron los ministros de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; los secretarios de Trabajo de Entre Ríos, Mariano Camoirano, y de Córdoba, Omar Sereno; y el secretario de Coordinación y Relaciones Institucionales del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, Gustavo Zignago. También asistieron los integrantes de la mesa ejecutiva de la Región Centro, Claudia Giaccone y Jorge Chemes.
Durante el encuentro, los funcionarios resaltaron la importancia de la articulación interprovincial para anticipar los cambios que la IA genera en el empleo, la formación y la producción.
Transición justa
“Abordamos con datos concretos cómo está impactando la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la productividad, en el mundo del trabajo, del empleo y la seguridad social en toda la región”, expresó Manuel Troncoso, ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos.
“El desafío pasa por construir mecanismos integrales y pisos mínimos de protección social que garanticen una transición justa frente a la incorporación de estas nuevas tecnologías”, agregó el funcionario.
“Estamos tomando decisiones basadas en datos concretos. Este observatorio es una herramienta vanguardista en Latinoamérica y marca un precedente importante. Hay una decisión política clara de los tres gobernadores de sostener y potenciar este trabajo conjunto. Es el primer diagnóstico con un volumen tan amplio de respuestas, lo que nos permite planificar con mayor precisión y efectividad”, concluyó Troncoso.
A su turno, Guillermo Bernaudo destacó: “La Región Centro es un ejemplo de cooperación interprovincial para pensar políticas de trabajo y desarrollo en clave de futuro. Este relevamiento nos permite tomar decisiones basadas en evidencia y acompañar a los trabajadores en los procesos de transformación tecnológica”.
También participaron representantes de universidades (UADER, UNER, UTN), los polos tecnológicos de Paraná y Santa Fe, la UIER, la Cámara de la Industria del Software, el Consejo Empresario de Entre Ríos, Fedeco, la Bolsa de Cereales, la Bolsa de Comercio, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y distintas instituciones educativas, sociales y empresariales.