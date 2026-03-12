La Región Centro defendió en Expoagro el biodiésel argentino ante posibles restricciones de la Unión Europea
Representantes de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Corrientes, junto a dirigentes del sector privado, expresaron su preocupación por el posible bloqueo de exportaciones de biodiésel por parte de la Unión Europea. La postura conjunta busca proteger un mercado que representa hasta 400 millones de dólares anuales y miles de empleos vinculados a la cadena productiva.
El posicionamiento se expresó durante la jornada “Región Centro: el biodiésel como motor de futuro”, realizada en Expoagro, donde participaron el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, y sus pares de Santa Fe, Gustavo Puccini; de Córdoba, Sergio Busso; y de Corrientes, Walter Chávez. En el encuentro también participó Atilio Benedetti, quien realizó su primera intervención oficial como titular del Ente Región Centro de Entre Ríos.
El eje del debate fue el análisis que realiza la Unión Europea sobre el biodiésel argentino, una medida que, de prosperar, podría impedir las exportaciones hacia ese mercado.
Bernaudo planteó la problemática desde el punto de vista productivo: “Se trata de cadenas de valor, y son esas cadenas las que sufren. En un momento en que el petróleo está complicado, el biodiésel argentino en Europa es un jugador importante. Hasta el productor más chico de soja se ve afectado”.
El funcionario agregó que la medida impactaría en toda la cadena vinculada a la soja. “Lo vemos como un problema que afecta a toda la cadena de valor de la soja”, sostuvo, y señaló además que “el biodiesel está integrado a la producción de alimentos. Esta medida va contra el espíritu de los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea. Este tema no tiene banderas políticas o límites provinciales”.
Durante el encuentro, Atilio Benedetti destacó el trabajo conjunto de las provincias de la región. “Hace dos años que la integración y la generación de políticas públicas desde la Región Centro son una regla de nuestro gobernador Rogelio Frigerio y sus colegas de Santa Fe y Córdoba. Me sumo a los equipos de Entre Ríos para trabajar en ese sentido”, expresó.
Por su parte, el ministro santafesino Gustavo Puccini subrayó la importancia del acompañamiento del sector privado: “Estamos acá con las cámaras, el sector privado, los productores y las Bolsas de Comercio, porque esta defensa es colectiva”.
En la misma línea, Sergio Busso afirmó que instalar el tema en la agenda pública es un paso importante. “Poner la preocupación en agenda ya es un paso enorme, y el acompañamiento del sector privado es clave. Queremos la apertura económica y que se reconozca la competitividad de nuestro biodiésel”, señaló.
Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Luis Zubizarreta, advirtió que la posible restricción excede al sector específico. “Esto va más allá de nuestra industria: afecta a toda la cadena. La fuerza de la Región Centro es fundamental en este proceso”, indicó.
En tanto, el director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Javier Servio, sostuvo: “Celebramos dar visibilidad a un tema tan importante. Hoy lo que encontramos son cuestiones comerciales sin fundamentos técnicos”.
Por último, el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, valoró la articulación entre sectores. “Primero quiero felicitar por estar todos en una mesa buscando soluciones. Entendemos que esta problemática nos compete a todos”, expresó.
Los ministros coincidieron en que detrás de cada tonelada exportada de biodiésel hay producción, innovación y arraigo en las economías regionales.