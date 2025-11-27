La Región Centro conformó la Red de Museos Provinciales de Ciencias Naturales y Antropológicas
Las provincias de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe firmaron este jueves en Paraná un convenio de cooperación interjurisdiccional para crear la Red de Museos Provinciales de Ciencias Naturales y Antropológicas de la Región Centro (ReMuCiC).
La firma se realizó en el marco del XII Congreso de la Asociación Paleontológica Argentina, formalizando así la constitución de una red que funcionará como instancia permanente de cooperación, intercambio y planificación conjunta entre los museos provinciales y las autoridades culturales de la región.
La iniciativa busca fortalecer a instituciones clave en la preservación, investigación y divulgación del patrimonio natural, arqueológico, paleontológico, etnográfico y científico. Entre ellas se encuentran el Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano (Entre Ríos); los museos provinciales Arturo U. Illía y Aníbal Montes (Córdoba); y, por Santa Fe, los museos Florentino Ameghino, Ángel Gallardo, el Acuario del Río Paraná, y el Museo Etnográfico y Colonial Juan de Garay.
El foco de la nueva red estará puesto en la cooperación museográfica y científica, la creación de un marco jurídico común para la gestión de colecciones, y la promoción de la educación ambiental y patrimonial en toda la Región Centro.
La ReMuCiC también impulsará investigación interdisciplinaria y proyectos regionales en arqueología, paleontología, etnografía, biodiversidad y conservación, además de promover la difusión del conocimiento científico mediante exposiciones, publicaciones y materiales educativos compartidos.
El representante de la Región Centro por Entre Ríos, Jorge Chemes, valoró este paso como “fundamental para consolidar a la Región Centro como un polo de ciencia y cultura”. Destacó que la red permitirá “trabajar de manera articulada, compartir recursos, exposiciones itinerantes y conocimiento”, potenciando así la investigación y la difusión del patrimonio natural y arqueológico común.
El convenio también crea la Mesa de Enlace Técnica Regional de Museos de Ciencias Naturales y Antropológicas, integrada por directores y coordinadores de los museos provinciales. Este cuerpo elaborará un Plan de Trabajo Trienal (2025-2027), que incluirá la creación de un Catálogo Digital Regional de Colecciones y un programa anual de capacitaciones, entre otros proyectos.
Participaron de la firma el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos, Jorge Chemes; el secretario de Cultura provincial, Julián Stopello; autoridades de museos y representantes de Santa Fe y Córdoba.