La Región Centro acordó una agenda productiva común en Leones para impulsar industria, agro y energía
El Gabinete Productivo de la Región Centro se reunió en la ciudad cordobesa de Leones con representantes de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, donde analizaron la coyuntura económica y avanzaron en estrategias conjuntas para fortalecer la competitividad regional, con eje en la industria, el agro y la energía.
El encuentro se desarrolló en el marco de la 70ª edición de la Fiesta Nacional del Trigo y tuvo como propósito evaluar el contexto económico actual y consensuar lineamientos para el desarrollo regional.
Durante la jornada se conformaron mesas sectoriales de industria, agropecuaria y energía, en las que se debatieron medidas orientadas a mejorar la competitividad industrial, fortalecer las cadenas de valor y promover la producción y las exportaciones. Las conclusiones serán incorporadas a la agenda de trabajo del bloque interprovincial, que se reúne anualmente para proyectar políticas de desarrollo equilibrado y de largo plazo para las tres provincias.
Uno de los puntos centrales fue el energético, especialmente el impacto del costo tarifario en la producción. Los participantes coincidieron en la necesidad de armonizar criterios y políticas energéticas para evitar asimetrías que perjudiquen la competitividad y generen competencia interna dentro de la región.
El presidente del Ente Región Centro e Integración Regional por Entre Ríos, Jorge Chemes, expresó: “El desafío es trabajar juntos para que las tres provincias tengan reglas similares en materia energética y productiva. Si logramos equilibrar costos y condiciones, la Región Centro puede consolidarse como un polo de desarrollo fuerte, competitivo y con mayor capacidad de generar empleo y valor agregado”.
En tanto, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, afirmó: “A los gobiernos de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe nos ocupa la promoción de nuestras cadenas para la generación de trabajo. El agregado de valor multiplica el empleo de forma decisiva y lo vemos en la transformación de proteínas vegetales en carne y biocombustibles, por ejemplo. El compromiso del gobernador Rogelio Frigerio es acompañar tales procesos con incentivos concretos”.
Del encuentro participaron además el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc Ho; el secretario de Energía, Jorge Tarchin; la directora de Industria y Parques Industriales de Entre Ríos, Cecilia Lacava; el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; y el coordinador de Lechería, Horacio Jaureguiberry.