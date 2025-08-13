La reacción de Javier Milei por el dato de inflación de julio: “Luis Caputo, el mejor Ministro de Economía de la historia por lejos!”
El presidente Javier Milei celebró este miércoles el dato de inflación de 1,9% en julio que dio a conocer el INDEC. Los festejos apuntaron a Luis Caputo, a quien definió como “el mejor Ministro de Economía de la historia por lejos!”.
El mandatario se expresó a través de su cuenta de X, donde adjuntó al mensaje una fotografía junto a Caputo. Milei se refirió en particular al dato de la inflación núcleo, la cual arrojó que en el último mes fue de 1,5%.
En un comentario sobre la misma publicación, compartió una imagen sobre los cambios porcentuales que hubo en las distintos variables que contempla la medición de la inflación. “Bienes al 1,4%. Mucho efecto estacional… Y el resto, el pase de factura de la resaKa kuka”, señaló.
La núcleo en 1,5%…!!!@LuisCaputoAR muchas gracias por ser el mejor ministro de economía de la historia por lejos…!!!
VLLC! pic.twitter.com/mAyRFaVH9Y
— Javier Milei (@JMilei) August 13, 2025
Caputo también se había expresado sobre la inflación núcleo en su cuenta de X al brindar detalles del IPC dado a conocer este miércoles. “La inflación núcleo en el mes fue la más baja desde enero de 2018”, precisó el ministro de Economía.
“La inflación núcleo fue de 1,5%, en tanto se registró una variación en las categorías estacionales de 4,1% y en regulados de 2,3%”, detalló.
Por su parte, Federico Sturzenegger también habló sobre este ítem. “Muy buen dato de inflación, con una núcleo de 1,5% que hace años que no se veía”, comentó en X.