La querella de Cristina Kirchner pidió 15 años de prisión para Sabag Montiel y Uliarte por el atentado de 2022
La querella de la ex presidenta Cristina Kirchner solicitó este miércoles que Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte sean condenados a 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravado, en relación con el atentado contra la entonces vicepresidenta ocurrido el 1° de septiembre de 2022.
Durante su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 6, el abogado de la ex presidenta, Marcos Aldazábal, cuestionó con dureza la investigación llevada adelante durante la instrucción del caso y fundamentó el pedido de condena por el uso de arma de fuego y el contexto de violencia de género que atravesaba Cristina Kirchner en ese momento.
En cambio, la querella anticipó que no acusará a Gabriel Carrizo, el tercer detenido, al considerar que no existen pruebas suficientes para vincularlo con el ataque. Aldazábal explicó que, al consultar con Cristina Kirchner, esta manifestó que no se debe usar el derecho penal con fines políticos, por lo que la decisión fue no imputarlo.
Sabag Montiel se encuentra detenido desde la noche del 1° de septiembre de 2022, cuando gatilló sin éxito un arma a centímetros del rostro de la entonces vicepresidenta, quien regresaba a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta.
La etapa de alegatos continuará el 20 de agosto, cuando sea el turno de la fiscal de juicio Gabriela Baigún ante los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari.