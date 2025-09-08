La Provincia de Buenos Aires castigó duramente a Milei y renovó su confianza al Peronismo
Fuerza Patria obtenía esta noche una victoria contundente sobre La Libertad Avanza (LLA) en las Elecciones Legislativas realizadas en la Provincia de Buenos Aires, con poco más de 13 puntos de ventaja. Con el 82,22% de las mesas escrutadas, la fuerza que lidera el gobernador Axel Kicillof reunía el 46,93% de los votos, frente al 33,85% de LLA y el 5,41% de Somos Buenos Aires.
En esta elección legislativa la participación alcanzó el 63,25% del electorado.
Este domingo se votaron legisladores provinciales en la provincia de Buenos Aires en las 8 secciones electorales. Los bonaerenses elegieron 46 diputados y 23 senadores provinciales; además de concejales en los 135 municipios.
En cuatro secciones se renuevan senadores (Primera, Cuarta, Quinta y Séptima) y en las otras cuatro, diputados (Segunda, Tercera, Sexta y Octava). En 2027 se hará a la inversa.
Según la Junta electoral de la Provincia de Buenos Aires, más de 14 millones de bonaerenses estuvieron habilitados para votar; entre ellos, 1.015.233 extranjeros residentes.
Fue la primera vez en la historia que la provincia de Buenos Aires desdobla sus elecciones legislativas de las nacionales.
Los municipios donde más diferencia de votos se dio entre el peronismo y LLA, :
Avellaneda: 61,78% contra 27, 54%
Berazategui: 60,71% contra 27%
La Matanza: 53,37% contra 28,67
Lanús: 50,04% contra 31,54%
Lomas de Zamora: 55,56% contra 28,14%
San Martín: 52,94% contra 36,98%
José C. Paz: 52,66% contra 28,07%
Malvinas Argentinas: 65,41% contra 24,88%
Ezeiza: 60,27% contra 26,11%
Florencio Varela: 55,77% contra 23,81.