La producción industrial cayó 0,7% en septiembre y acumula tres bajas consecutivas
El Índice de Producción Industrial (IPI) registró en septiembre una baja del 0,7% interanual, y de 0,1% respecto de agosto, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, la industria manufacturera acumuló tres caídas interanuales consecutivas, reduciendo su crecimiento acumulado de 2025 al 3,8%, tras haber retrocedido 9,5% en 2024.
En el marco del Coloquio de IDEA, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, advirtió que el sector perdió 12.000 empleos y que varios rubros aún no logran salir de la recesión. “Estamos comenzando un cambio de régimen económico. Está el ordenamiento macro, pero todavía la inflación no bajó y hacen falta reformas estructurales. La competitividad aparece cuando mejora la estabilidad”, afirmó el dirigente empresario.
Rappallini agregó que los industriales “tienen que reacomodarse” y que “estamos bajando precios”, aunque advirtió: “Si cae la actividad y suben las tasas, esto genera mucho ruido a la producción”.
De acuerdo con el informe del INDEC, siete de los 16 rubros industriales relevados mostraron caídas interanuales, lo que refleja la heterogeneidad del crecimiento fabril. Las mayores bajas se registraron en “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-14%), “Productos de metal” (-11,8%), “Caucho y plástico” (-11,1%), “Textiles” (-20,5%), “Minerales no metálicos” (-6%), “Vehículos automotores y carrocerías” (-2,5%) e “Industrias metálicas básicas” (-1%).
En contraste, mostraron incrementos las divisiones de “Sustancias y productos químicos” (+2,2%), “Refinación del petróleo” (+7,6%), “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (+8,8%), “Maquinaria y equipo” (+4,5%), “Madera, papel, edición e impresión” (+3,1%), “Alimentos y bebidas” (+0,7%), “Muebles y colchones y otras manufacturas” (+3,5%), “Equipo de transporte” (+16,4%) y “Tabaco” (+0,1%).
Por su parte, el sector de la construcción registró en septiembre una suba interanual del 6,8%, en parte debido al bajo nivel de comparación, y un incremento mensual del 0,9%. Con estos resultados, el rubro acumula en lo que va del año un avance del 7,8%, luego de la caída del 27,4% registrada en 2024.