La producción de electrodomésticos está en sus mínimos históricos
La producción nacional de electrodomésticos se encuentra “en sus mínimos históricos” debido a la combinación de la “apreciación cambiaria y la apertura de importaciones”. Las plantas están trabajando en niveles tan bajos como los de mediados del 2024 y de 2020, y un 23% por debajo del promedio entre 2016 y 2023, excluyendo el 2020, año de la pandemia de Covid-19.
“Dado que la demanda interna se mantiene relativamente estable a pesar de la caída en la producción local, el abastecimiento del mercado se está cubriendo necesariamente a través de importaciones”, señaló el informe de la Consultora Analytica que dirige Ricardo Delgado.
Cono dato, el documento de trabajo destaca que las importaciones de heladeras y lavarropas “registran niveles máximos históricos en términos reales, con aumentos interanuales acumulados hasta octubre de 387,1% y 924,2%, respectivamente”.
Además de la apreciación del peso frente al dólar, el Gobierno de Javier Milei dispuso la eliminación del sistema SIRA a partir de diciembre de 2023, la normalización de los pagos de importaciones, y a partir de mayo del 2024, la reducción de aranceles para heladeras y lavarropas del 35% al 20%.
También gravitaron la eliminación del impuesto PAIS, y desde julio de 2025, la implementación de un nuevo régimen para viajeros, que permite ingresar al país un electrodoméstico de “línea blanca” comprado en el exterior, bajo ciertas condiciones.