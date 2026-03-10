La Procuraduría de Investigaciones Administrativas confirmó que 78 agentes condenados por delitos de lesa humanidad seguían vinculados a las Fuerzas Armadas y de Seguridad
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) promovió la baja administrativa de 78 de agentes que se encontraban en situación de retiro pese a registrar condenas penales firmes por crímenes de lesa humanidad durante la época del terrorismo de Estado.
La medida impulsada es el resultado de un informe en el que se analizó la situación administrativa de integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad nacionales condenados con sentencia firme por delitos de lesa humanidad, que continuaban vinculados institucionalmente al Estado pese a esas condenas.
El trabajo tuvo origen en un pedido de colaboración formulado por la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado que interviene en los procesos por crímenes en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada, a partir de la detección de casos en los que agentes condenados permanecían en situación de retiro sin que se hubiera dispuesto su baja administrativa definitiva.
Esta situación implicaba la subsistencia del estado policial o militar y la continuidad de un vínculo formal con las instituciones estatales.
El estudio incluyó a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, el Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina.
El documento destaca que la desvinculación institucional definitiva de personas condenadas por delitos de lesa humanidad constituye una obligación derivada tanto del derecho interno como de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos, en particular en relación con las garantías de no repetición.
La PIA puso el informe en conocimiento de las autoridades nacionales competentes, con el objetivo de promover la adopción de medidas que permitan asegurar el cumplimiento integral y oportuno de las sentencias judiciales y evitar la persistencia de vínculos funcionales incompatibles con condenas por graves violaciones a los derechos humanos.