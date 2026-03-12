La Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió un expediente para evaluar si Manuel Adorni cometió delito o falla como funcionario
La presencia de Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, en Nueva York y su viaje en el avión presidencial en el que el presidente Javier Milei participó de la Argentina Week generó derivaciones judiciales. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió este jueves un expediente preliminar para analizar posibles irregularidades tanto en ese traslado como en otro vuelo vinculado a un viaje familiar a Punta del Este.
Según confirmaron fuentes oficiales, la investigación apunta a determinar si existió el posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La actuación se inició de oficio por parte del organismo que dirige el fiscal general Sergio Rodríguez, con el objetivo de esclarecer los hechos que tomaron estado público y que además fueron denunciados en la justicia federal penal.
En medio de la polémica por el viaje a Nueva York, Manuel Adorni sostuvo que no utilizó fondos públicos y afirmó que los gastos vinculados a la presencia de su esposa fueron afrontados de manera personal.
Previamente, en una entrevista periodística, el funcionario había explicado: “Iba a estar deslomándome una semana en Nueva York y quería que me acompañe mi esposa”.
Polémica por otro viaje a Punta del Este
La controversia también se amplificó luego de la difusión de imágenes de un viaje de Adorni con su familia a Punta del Este en un vuelo privado.
Ese episodio derivó en una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza, mientras que en el Congreso el bloque Unión por la Patria solicitó explicaciones formales sobre el traslado.
Ante el crecimiento de la polémica, el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y otros integrantes del Gobierno manifestaron públicamente su respaldo al jefe de Gabinete, quien reemplazó en el cargo a Guillermo Francos.
Adorni, por su parte, aseguró que las críticas forman parte de “operaciones de prensa”, campañas sucias y fake news destinadas a opacar el evento de promoción de inversiones realizado en Nueva York.
Una declaración que reavivó la polémica
La discusión pública también se intensificó a partir de las declaraciones de Marcelo Garnio, conductor de la TV Pública y amigo de Adorni, quien lo alojó con su familia durante el viaje a Punta del Este.
En un intento por defenderlo y explicar los costos del traslado, Garnio afirmó en televisión que el viaje se había pagado “con plata del Estado”, una frase que rápidamente se viralizó y volvió a colocar el tema en el centro del debate.
Las investigaciones judiciales en curso
Con este contexto, la PIA consideró necesario abrir una investigación preliminar. Fuentes judiciales indicaron que en esta etapa se busca verificar los hechos y luego evaluar si podrían encuadrar en la comisión de algún delito.
Las posibles conclusiones del expediente van desde determinar que no existió ninguna irregularidad hasta la eventual presentación de una denuncia penal.
Por el momento, no hay imputaciones formales ni resoluciones firmadas, ya que la investigación se encuentra en una fase inicial.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que dirige el fiscal Rodríguez, se especializa en investigar hechos de corrupción e irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Pública Nacional.
Dos causas más en Comodoro Py
En paralelo, existen otros dos expedientes judiciales en trámite en Comodoro Py.
La primera denuncia penal por presunta malversación de fondos vinculada al viaje a Estados Unidos quedó radicada en el juzgado federal de Daniel Rafecas, con la investigación delegada en la fiscal Alejandra Magnano.
Fuentes judiciales señalaron que la presentación inicial se basó únicamente en información periodística, por lo que la fiscalía debe determinar si existen elementos suficientes para impulsar formalmente la investigación penal.
Por otra parte, la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano por presunto enriquecimiento ilícito, relacionada con el viaje a Punta del Este, quedó a cargo de la jueza federal María Servini.
Según indicaron fuentes judiciales, ambas causas responden a hipótesis delictivas diferentes: mientras el traslado a Estados Unidos se investiga bajo sospecha de posible malversación de fondos, el viaje a Uruguay está denunciado como presunto enriquecimiento ilícito.