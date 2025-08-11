La primera Jornada Apícola del norte entrerriano se realizó en Chajarí con la participación de 70 apicultores
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos y la Municipalidad de Chajarí organizaron la primera Jornada Apícola del norte entrerriano, que reunió a cerca de 70 apicultores interesados en capacitarse para mejorar la rentabilidad y fortalecer la cadena de la miel.
La convocatoria reflejó el interés por actualizar conocimientos en el sector, a través de exposiciones realizadas por profesionales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
Rodrigo Toledo, coordinador de Apicultura, destacó los temas abordados durante la jornada: “Se compartieron aspectos fundamentales para el crecimiento del sector, como el comercio internacional, analizando el contexto actual y las proyecciones futuras. También se profundizó en el valor agregado mediante el fraccionado de mieles, una estrategia esencial para diversificar la oferta y aumentar la rentabilidad”.
El encuentro incluyó un espacio dedicado a la producción, con foco en el mejoramiento genético, donde representantes de Senasa expusieron sobre el papel de las cabañas productoras de material vivo apícola y la importancia de su certificación por parte del organismo.
La jornada concluyó con una charla de concientización y prevención sobre el Pequeño Escarabajo de la Colmena, una plaga exótica que ya afecta a países vecinos.
El éxito del evento confirma el dinamismo del sector apícola en el norte de Entre Ríos y el compromiso de los productores por mantenerse capacitados frente a los desafíos y oportunidades del mercado.
Entre los disertantes invitados estuvieron Karina Meier, directora de ICAB; Mauricio Rabinovich, jefe del programa nacional de Sanidad Apícola de Senasa; y Sebastián Fernández Herrero, gerente de Compras de ACA, quienes compartieron sus conocimientos con los participantes.