La Primera Feria Circular en Paraná promovió el consumo responsable y la moda sustentable
Con una gran convocatoria de vecinos, se realizó este sábado en el Centro Cultural Juan L. Ortiz la Primera Feria Circular, un evento impulsado por la Municipalidad de Paraná que combinó moda sustentable, gastronomía y arte local. Más de 20 emprendedoras participaron de la jornada que tuvo como eje la reutilización y el consumo responsable.
Desde el Municipio destacaron la masiva participación y la articulación entre el Estado y el sector productivo. “Ha sido muy positivo, porque la concurrencia de los vecinos y la participación de los emprendedores fue muy importante. Es el inicio de un proceso donde venimos trabajando junto a ellos desde la subsecretaría”, expresó el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos.
Por su parte, la subsecretaria de Economía Social y Solidaria, Priscila Spinetti, subrayó: “Se puso en agenda el trabajo sustentable, sobre todo en la industria de la moda, señalada como una de las más contaminantes del mundo. Desde la subsecretaría pensamos cómo contribuir a que la gente entienda que reciclar y reutilizar también es una política de Estado”.
En la misma línea, la concejal Luisina Minni celebró la iniciativa: “Estamos muy contentos de acompañar esta Primera Feria Circular, como un nuevo modo de emprender. Vemos que mucha gente se acerca a conocer el trabajo de los emprendedores, disfrutar de la música y la gastronomía local”.
Darle paso al consumo inteligente
Para María Chimento, responsable del emprendimiento Closet Circular, la experiencia fue “espectacular, hubo mucha convocatoria y estamos agradecidos a la Secretaría de Desarrollo Humano y a la Subsecretaría de Economía. Es una gran oportunidad para mostrar el trabajo de moda circular, que se basa en dar una nueva vida a la ropa”.
La Primera Feria Circular fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, a través del área de Economía Social, con el acompañamiento del Centro Cultural Juan L. Ortiz.