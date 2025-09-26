La presidenta de la FAA reclamó la eliminación de retenciones y advirtió: “23 años de impuestos que no volvieron a los pueblos”
La presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, abrió este jueves el 111° Congreso Anual Ordinario de la entidad en Rosario con un discurso cargado de críticas y reclamos al Gobierno.
“Más de 23 años de retenciones demuestran el uso discrecional de esos recursos, que ese dinero no volvió a los pueblos ni en obras ni de ninguna otra manera. De hecho, quienes aportamos no tenemos rutas, no tenemos trenes, nos falta energía, conectividad, escuelas, industria y caminos”, afirmó.
Bajo el lema “La unidad es nuestra siembra; el futuro, nuestra cosecha”, Sarnari pidió avanzar en una reforma impositiva integral y progresiva, con la eliminación de retenciones y otros tributos distorsivos como el impuesto al cheque y el anticipo de ganancias.
La dirigente agraria remarcó que el campo necesita menor carga impositiva para producir más y reclamó reglas claras para dar previsibilidad a los pequeños y medianos productores: “Los pequeños productores no somos beneficiarios de las medidas que se tomaron el lunes. La transferencia de recursos es a beneficio de los grandes y no del pequeño productor”.
Además, cuestionó la falta de infraestructura: “Los caminos rurales en la mayoría de los lugares son precarios, nos imposibilitan la vida normal y digna. Las rutas están en estado de abandono”. También reclamó acceso real al crédito y defendió el rol del INTA, Senasa y el Banco Nación como herramientas clave para el desarrollo productivo.
Sarnari advirtió sobre la crisis de las economías regionales y pidió una política pública específica que incentive la producción: “No vamos a permitir que un productor más desaparezca. Ahí nos encontrarán, buscando soluciones y defendiendo el arraigo rural”.
En la apertura también hablaron autoridades oficiales. El subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Manuel Chiappe, destacó los cambios estructurales en la economía y la reducción de impuestos distorsivos, aunque reconoció que “no es suficiente”.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reclamó que el federalismo “no esté solo en la norma” y exigió inversión en rutas y la eliminación de las “malditas retenciones”. Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, aseguró: “Si el país se pareciera más al interior, a lo que representa esta FAA, el país sería mucho mejor”.