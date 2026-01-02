La Prefectura Naval Argentina asistió a dos hombres que navegaban en una embarcación frente a La Histórica
Un operativo de emergencia se desplegó en la zona del río Uruguay luego de que la Estación Costera local recibiera una alerta por un bote fuera de control con dos personas a bordo, en inmediaciones de la desembocadura del arroyo La China.
Al arribar al lugar, a la altura del kilómetro 184 del canal secundario del río Uruguay, el personal interviniente constató la presencia de una embarcación a remo, sin nombre ni matrícula visible. En su interior se encontraban dos hombres mayores de edad, uno de los cuales —quien se hallaba a cargo del bote— presentaba un cuadro de descompensación.
Ante esta situación, los efectivos procedieron a asistir y trasladar de manera segura a ambos ocupantes hasta el Balneario Itapé, donde ya aguardaba una ambulancia del servicio de emergencias. En el lugar recibieron atención primaria y posteriormente fueron derivados al hospital local para una evaluación médica más exhaustiva.
La rápida intervención del personal permitió resolver el incidente sin mayores consecuencias, evitando riesgos mayores para los ocupantes de la embarcación.