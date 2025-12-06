Maran Suites & Towers

La Práctica Libre 3 en Abu Dhabi fue otro martirio para Franco Colapinto

Redacción | 06/12/2025 | Deportes | No hay comentarios

Franco Colapinto terminó su preparación junto a Alpine F1 Team para el Gran Premio de Abu Dhabi, última cita del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2025 que se está desarrollando en el circuito Yas Marina, y completando los ajustes de puesta a punto del A525 para afrontar este sábado la clasificación que se llevará a cabo a partir de la hora 11:00 de Argentina.

El equipo de Enstone encaró esta última sesión de ensayos con la misma estrategia tanto para el piloto argentino como para su compañero Pierre Gasly, y así ambos iniciaron sus actividades con neumáticos blandos nuevos, en donde el piloto argentino registró 1m25s499 en la mejor de sus 11 vueltas, tras varias paradas en boxes, una motivada por la bandera roja que se colocó tras el fuerte despiste de Lewis Hamilton (Ferrari).

Durante los últimos minutos, Colapinto cambió por otro set de compuesto rojo «0Km» y completó cinco giros, logrando alcanzar una marca de 1m24s501 justo cuando la bandera de cuadros caía, y con ello quedaba ubicado 19°, a 1s167 de George Russell (Mercedes), y 429/1000 por encima del registro de su coequipier, el francés Gasly quien quedó 17°.

Con el Mercedes, George Russell pudo en el trazado emiratí ser el mejor de la última práctica de 2025 de Fórmula 1, y con 1m23s334 consiguió desplazar por cuatro milésimas del primer puesto al McLaren de su compatriota Lando Norris quien define el título con Max Verstappen, el cual quedó tercero con el Red Bull a 124/1000.

Cuarto se ubicó Fernando Alonso con el Aston Martin (a 0s251) quien aventajó al restante candidato de la puja por el cetro, el australiano Oscar Piastri con McLaren (a 0s259). Luego se escalonaron los Haas de Esteban Ocon y Oliver Bearman, la Ferrari de Charles Leclerc, el Mercedes de Kimi Antonelli y el Williams de Alex Albon.

Cabe señalar que Antonelli está siendo investigado por los comisarios de FIA por un incidente que protagonizó en la salida de boxes cuando se tocó con el Red Bull de Yuki Tsunoda, quien no pudo continuar girando; en otro orden, también el japonés protagonizó un momento tenso cuando fue esquivado por Norris quien transitaba a mayor velocidad y debió corregir la trayectoria para evitar un choque.

Como se apuntó, la sesión tuvo una interrupción sobre la mitad de su actividad con bandera roja durante 15 minutos, por el despiste de la Ferrari de Hamilton, que impactó contra las barreras en la curva 9 luego que perdiera adherencia en el tren trasero; el británico no sufrió lesiones y retornó a boxes para esperar que la escudería italiana repare la suspensión delantera de su SF25 y poder clasificar.

FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE ABU DHABI – PRÁCTICA 3

POS. PILOTO AUTO TIEMPO / DIF. VTAS.
1 63 George Russell Mercedes 1:23.334 14
2 4 Lando Norris McLaren 0.004 20
3 1 Max Verstappen Red Bull Racing 0.124 15
4 14 Fernando Alonso Aston Martin 0.251 17
5 81 Oscar Piastri McLaren 0.259 17
6 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 0.271 19
7 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 0.275 16
8 16 Charles Leclerc Ferrari 0.341 18
9 12 Kimi Antonelli Mercedes 0.373 14
10 23 Alexander Albon Williams 0.388 18
11 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 0.457 16
12 55 Carlos Sainz Williams 0.477 18
13 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber 0.536 17
14 18 Lance Stroll Aston Martin 0.561 19
15 30 Liam Lawson Racing Bulls 0.613 16
16 6 Isack Hadjar Racing Bulls 0.645 17
17 10 Pierre Gasly Alpine 0.738 19
18 44 Lewis Hamilton Ferrari 1.136 8
19 43 Franco Colapinto Alpine 1.167 18
20 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1.359 10

La última clasificación de la temporada será en el circuito de Yas Marina desde la hora 11:00 de nuestro país.

