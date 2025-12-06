La Práctica Libre 3 en Abu Dhabi fue otro martirio para Franco Colapinto
Franco Colapinto terminó su preparación junto a Alpine F1 Team para el Gran Premio de Abu Dhabi, última cita del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2025 que se está desarrollando en el circuito Yas Marina, y completando los ajustes de puesta a punto del A525 para afrontar este sábado la clasificación que se llevará a cabo a partir de la hora 11:00 de Argentina.
El equipo de Enstone encaró esta última sesión de ensayos con la misma estrategia tanto para el piloto argentino como para su compañero Pierre Gasly, y así ambos iniciaron sus actividades con neumáticos blandos nuevos, en donde el piloto argentino registró 1m25s499 en la mejor de sus 11 vueltas, tras varias paradas en boxes, una motivada por la bandera roja que se colocó tras el fuerte despiste de Lewis Hamilton (Ferrari).
Durante los últimos minutos, Colapinto cambió por otro set de compuesto rojo «0Km» y completó cinco giros, logrando alcanzar una marca de 1m24s501 justo cuando la bandera de cuadros caía, y con ello quedaba ubicado 19°, a 1s167 de George Russell (Mercedes), y 429/1000 por encima del registro de su coequipier, el francés Gasly quien quedó 17°.
Con el Mercedes, George Russell pudo en el trazado emiratí ser el mejor de la última práctica de 2025 de Fórmula 1, y con 1m23s334 consiguió desplazar por cuatro milésimas del primer puesto al McLaren de su compatriota Lando Norris quien define el título con Max Verstappen, el cual quedó tercero con el Red Bull a 124/1000.
Cuarto se ubicó Fernando Alonso con el Aston Martin (a 0s251) quien aventajó al restante candidato de la puja por el cetro, el australiano Oscar Piastri con McLaren (a 0s259). Luego se escalonaron los Haas de Esteban Ocon y Oliver Bearman, la Ferrari de Charles Leclerc, el Mercedes de Kimi Antonelli y el Williams de Alex Albon.
Cabe señalar que Antonelli está siendo investigado por los comisarios de FIA por un incidente que protagonizó en la salida de boxes cuando se tocó con el Red Bull de Yuki Tsunoda, quien no pudo continuar girando; en otro orden, también el japonés protagonizó un momento tenso cuando fue esquivado por Norris quien transitaba a mayor velocidad y debió corregir la trayectoria para evitar un choque.
Como se apuntó, la sesión tuvo una interrupción sobre la mitad de su actividad con bandera roja durante 15 minutos, por el despiste de la Ferrari de Hamilton, que impactó contra las barreras en la curva 9 luego que perdiera adherencia en el tren trasero; el británico no sufrió lesiones y retornó a boxes para esperar que la escudería italiana repare la suspensión delantera de su SF25 y poder clasificar.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE ABU DHABI – PRÁCTICA 3
|POS.
|N°
|PILOTO
|AUTO
|TIEMPO / DIF.
|VTAS.
|1
|63
|George Russell
|Mercedes
|1:23.334
|14
|2
|4
|Lando Norris
|McLaren
|0.004
|20
|3
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|0.124
|15
|4
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0.251
|17
|5
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|0.259
|17
|6
|31
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|0.271
|19
|7
|87
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|0.275
|16
|8
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|0.341
|18
|9
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|0.373
|14
|10
|23
|Alexander Albon
|Williams
|0.388
|18
|11
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|0.457
|16
|12
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|0.477
|18
|13
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|0.536
|17
|14
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0.561
|19
|15
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|0.613
|16
|16
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|0.645
|17
|17
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|0.738
|19
|18
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1.136
|8
|19
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|1.167
|18
|20
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|1.359
|10
La última clasificación de la temporada será en el circuito de Yas Marina desde la hora 11:00 de nuestro país.