La Policía reprimió a trabajadores despedidos en la 9 de julio, avenida principal del centro porteño
La Policía de la Ciudad reprimió a trabajadores despedidos de diferentes fábricas que se movilizaron en la avenida 9 de julio para protestar por la falta de empleo. Entre las personas que protestaron hubo docentes, médicos del Garrahan y despedidos de Ilva, Lustramax, Georgalos y Fate.
“Estamos haciendo corte sobre la 9 de Julio y recién llegó la Infantería para reprimirnos. Así responde este gobierno ante los miles de despidos que hay en Argentina”, sostuvo Victor Ottoboni, trabajador despedido en la última semana de la empresa Fate. “La CGT está cumpliendo el rol de cómplice”, enfatizó el obrero de la compañía de neumáticos.
Corte y represión en el Obelisco
Manifestantes de diferentes agrupaciones cortaron este viernes las avenidas 9 de Julio y Corrientes a la altura del Obelisco. La Policía de la Ciudad avanzó sobre los manifestantes con gas pimienta para dispersarlos. Se escucharon algunas… pic.twitter.com/4F154rc7r1
— Argentina|12 (@argentina12ok) February 27, 2026
Algunos manifestantes fueron rociados con gas pimienta y hubo disparos de balas de goma, lo que provocó corridas en las inmediaciones del Obelisco ante un caótico operativo policial organizado por la Policía de la Ciudad. Las fuerzas de seguridad buscaron impedir que los trabajadores corten el tránsito y arriben masivamente al Congreso, donde está previsto el debate por la reforma laboral, pero al mismo tiempo fueron los uniformados que incurrieron en esa actitud cortando no solo el Metrobus sino también otros sectores y hasta presionaron a los reclamantes en las mismas veredas, lo cual es un ilícito monstruoso.
Tensión en la 9 de Julio ‼️
La Policía tiró balas de goma y gas pimienta a manifestantes que marchan contra la Reforma Laboral. pic.twitter.com/0WH0mZKlPK
— El Destape (@eldestapeweb) February 27, 2026
Minutos más tarde, mediante un cordón de agentes de la fuerza porteña, los manifestantes de las organizaciones sociales y sindicales pudieron ingresar encapsulados en dirección al Parlamento.
❌ TENSIÓN EN EL OBELISCO
Este viernes se registraron incidentes durante una protesta de agrupaciones de izquierda en el Obelisco. Los manifestantes bloquearon las avenidas 9 de Julio y Corrientes y se enfrentaron con los efectivos de la Policía de la Ciudad que intentaban… pic.twitter.com/wfpZCUy1Bv
— Diario Crónica (@Cronica_ok) February 27, 2026
Mientras, el Senado debate desde las 11 la Ley Penal Juvenil y la Reforma Laboral en una sesión clave para el oficialismo, que busca cerrar el período de extraordinarias con un nuevo espaldarazo legislativo antes del discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa.
Trabajadores de Fate cortaron la Autopista Panamericana
Los trabajadores de Fate cortaron este viernes la Autopista Panamericana a la altura de la localidad bonaerense de San Fernando. El corte fue a la altura de la avenida Uruguay mano hacia la Ciudad de Buenos Aires y esta situación se da en el marco de la jornada en la que se tratará la reforma laboral en el Senado.
Gendarmería permitió en un primer momento liberar un carril para el tránsito. Más tarde, los manifestantes resolvieron despejar por completo la autovía, que provocó demoras, desvíos y un importante caos de tránsito en plena hora pico.