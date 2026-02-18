La policía habló de un intento de toma de la planta de FATE y un delegado denunció represión
Según un parte de la Estación de Policía Departamental de Seguridad (EPDS) de San Fernando, alrededor de 15 empleados de FATE, entre ellos el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina (SUTNA), Alejandro Crespo, ingresaron al predio “tras realizar un corte sobre el alambrado perimetral, con intenciones de tomar la fábrica”.
El informe señala que personal policial intervino y logró dispersar “con estruendo” al resto de los empleados y la interceptación del dirigente gremial, quedando todos en el interior de la planta. Además, se dispuso custodia policial en el perímetro para evitar nuevos ingresos y, tras la consulta con el fiscal correccional Alejandro Fuenzalida, se labraron actuaciones caratuladas como “turbación de la propiedad”, sin que se adoptara temperamento alguno contra las personas identificadas al momento.
Por su parte, el delegado de FATE, Miguel Ricciardulli, denunció un operativo policial represivo dentro y fuera de la planta de la empresa en San Fernando y aseguró que durante el procedimiento se utilizaron balas de goma.
Además, confirmó la detención del secretario general del gremio del neumático, Alejandro Crespo, aunque aclaró que al momento de la entrevista no tenía precisiones sobre si continuaba privado de la libertad, mientras trabajadores y delegados permanecían dentro del establecimiento en reclamo por los puestos de trabajo.
Ricciardulli, aseguró que la responsabilidad del cierre de la planta recae sobre el Gobierno y la política de importaciones. “La empresa no le echa la culpa al gremio, sino que dice que ante la situación ya conocida, por el tema de las importaciones, no puede afrontar la situación de producir acá en el país”, afirmó, y sostuvo que: “Ningún gremio tiene incidencia en un cierre de fábrica”.
Ricciardulli confirmó que los trabajadores tomaron conocimiento del cierre “hoy, por un cartel pegado en la puerta de la fábrica” y señaló que permanecen dentro del predio “dieciséis trabajadores” junto a delegados, mientras afuera se realizan asambleas.
También denunció la presencia policial en el lugar, el uso de balas de goma y la detención del secretario general del gremio. “Estamos defendiendo los puestos de trabajo y reclamando que la empresa revierta esta situación, porque notificó de manera totalmente desleal y no agotó las instancias”, expresó.