La Policía de Entre Ríos secuestró 133 celulares valuados en 90 millones de pesos en Paso Cerrito
En un operativo de control vehicular realizado este domingo al mediodía en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, personal de la Policía de Entre Ríos incautó un cargamento de 133 teléfonos celulares ocultos en un vehículo, con un valor estimado de 90 millones de pesos.
El procedimiento tuvo lugar cuando los efectivos detuvieron una camioneta Ford Ranger 4×4 gris, conducida por una comerciante correntina, mayor de edad, que se dirigía hacia Rafaela, Santa Fe.
Durante la inspección, el can detector “Jana” marcó posible presencia de estupefacientes en la caja de carga. Al observarse anomalías en la carrocería, se dio intervención al Juzgado Federal de Concordia, a cargo del secretario Dr. Lucas Claret, y a la Fiscalía Federal de la Dra. Cintia Cibulskas.
Siguiendo lo establecido por el artículo 230 bis del Código Procesal Penal, y en presencia de testigos, se realizó la requisa del vehículo, donde se descubrió un doble fondo en la caja de carga. Allí se hallaron 133 paquetes rectangulares envueltos en nylon negro y blanco, que contenían los celulares de diversas marcas y modelos.
El vehículo y la mercadería quedaron secuestrados a disposición de la Justicia.