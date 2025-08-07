Maran Suites & Towers

La Policía de Entre Ríos optimiza análisis de drogas en causas por narcomenudeo

Redacción | 07/08/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

La Policía de Entre Ríos implementó nuevas estrategias para acelerar los análisis toxicológicos en causas vinculadas al narcomenudeo en el norte de la provincia. A través de la División de Química Forense y Toxicología, se reorganizaron los procesos de muestreo, permitiendo un uso más eficiente de los recursos disponibles.

La sección de narcomenudeo de dicha División comenzó a trabajar con causas provenientes de las Jefaturas Departamentales de Concordia, Federación, Chajarí, San Salvador y Federal, lo que liberó turnos previamente asignados para atender requerimientos de otras jurisdicciones que aún no contaban con fechas establecidas.

Gracias a esta medida, se logró reducir significativamente los tiempos de procesamiento de muestras, agilizando el avance de las investigaciones. Además, permitió reasignar turnos a nuevas solicitudes, mejorando la capacidad de respuesta del laboratorio forense y colaborando de forma directa con el trabajo de las fiscalías de toda la provincia.

