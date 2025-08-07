La Policía de Entre Ríos optimiza análisis de drogas en causas por narcomenudeo
La Policía de Entre Ríos implementó nuevas estrategias para acelerar los análisis toxicológicos en causas vinculadas al narcomenudeo en el norte de la provincia. A través de la División de Química Forense y Toxicología, se reorganizaron los procesos de muestreo, permitiendo un uso más eficiente de los recursos disponibles.
La sección de narcomenudeo de dicha División comenzó a trabajar con causas provenientes de las Jefaturas Departamentales de Concordia, Federación, Chajarí, San Salvador y Federal, lo que liberó turnos previamente asignados para atender requerimientos de otras jurisdicciones que aún no contaban con fechas establecidas.
Gracias a esta medida, se logró reducir significativamente los tiempos de procesamiento de muestras, agilizando el avance de las investigaciones. Además, permitió reasignar turnos a nuevas solicitudes, mejorando la capacidad de respuesta del laboratorio forense y colaborando de forma directa con el trabajo de las fiscalías de toda la provincia.