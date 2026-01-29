La Policía de Entre Ríos incorporó 370 aspirantes y puso en marcha el ciclo lectivo 2026
Con un despliegue federal en tres sedes académicas, la Policía de Entre Ríos dio inicio formal al ciclo lectivo 2026, incorporando a 370 nuevos aspirantes que comenzarán su formación como futuros oficiales y agentes destinados a reforzar la seguridad ciudadana en todo el territorio provincial.
El ingreso de los nuevos estudiantes se realizó de manera escalonada y territorialmente distribuida, abarcando las escuelas de formación de Paraná, Rosario del Tala y Villaguay, lo que reafirma una marcada vocación de servicio entre jóvenes entrerrianos.
El cronograma de incorporación comenzó el lunes 26 de enero, con la bienvenida a 80 aspirantes femeninas en la sede de Rosario del Tala. Luego, el miércoles 28, la Escuela Superior de Oficiales Dr. Salvador Maciá, en Paraná, recibió a 100 nuevos cadetes, de los cuales 70 son hombres y 30 mujeres. Finalmente, este viernes se completará el proceso con la incorporación de 190 aspirantes masculinos en Villaguay.
En la capital provincial, el inicio de actividades incluyó una reunión informativa en el Salón Dorado de la Dirección General de Institutos Policiales, destinada a padres y familiares, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la institución y la comunidad.
El Jefe de Policía de la Provincia, Claudio González, encabezó la jornada y transmitió un mensaje de tranquilidad a las familias: “A partir de hoy, la Escuela de Oficiales es su segunda casa”, remarcando además que la disciplina y los valores éticos serán pilares fundamentales en la formación de los futuros oficiales.
La actividad contó también con la presencia del director general de Institutos Policiales, Jorge Gajardo, junto a autoridades de la plana mayor educativa, quienes tendrán a su cargo la supervisión del programa académico 2026.
Profesionalismo y seguridad de proximidad
Desde la fuerza destacaron que el nuevo plan de estudios no se limita a la instrucción técnica y operativa, sino que pone un fuerte acento en la seguridad de proximidad, con el objetivo de formar profesionales comprometidos con la realidad social entrerriana, priorizando la responsabilidad civil y el contacto directo con el vecino.