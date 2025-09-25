La pobreza en Argentina cayó al 31,6% en el primer semestre de 2025, según el INDEC
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que la pobreza en Argentina alcanzó 31,6% durante el primer semestre de 2025, frente al 52,9% registrado en el mismo período de 2024. En tanto, la indigencia, que es una subcategoría de la pobreza, llegó al 6,9%, lo que representa 14,5 millones de personas en situación de pobreza en el país.
Se trata del nivel más bajo de pobreza desde 2018, cuando el índice fue de 27,3% en el segundo semestre, mientras que el 25,7% del primer semestre de ese año continúa siendo inferior al registrado en la medición actual.
Factores detrás de la baja
La caída de la pobreza se vincula principalmente a la reducción de la inflación, que alcanzó un pico de 25,1% en diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei, y descendió progresivamente hasta 1,9% en agosto de 2025.
Durante el segundo semestre de 2024, la pobreza había sido de 38,1%, mientras que la indigencia cayó al 8,2%. En comparación con ese período, se observa una reducción de 6,5 puntos porcentuales en la pobreza y 1,3 puntos porcentuales en la indigencia.
La disminución es aún más marcada frente al primer semestre de 2024, con una baja de 21,3 puntos en pobreza y 11,2 puntos en indigencia.
Historial de los índices
En la serie del INDEC iniciada en 2016, los índices más bajos se registraron en el segundo semestre de 2017, con 4,8% de indigencia y 25,7% de pobreza, mientras que el pico se alcanzó en el primer semestre de 2024, con 18,1% de indigencia y 52,9% de pobreza.
Los datos se elaboran de forma semestral a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), realizada en 31 aglomerados urbanos del país. Sin proyectar a nivel nacional, la pobreza afectó a 9,5 millones de personas, mientras que la indigencia alcanzó a 2,1 millones.
Distribución regional
- AMBA: 31,5% (Ciudad de Buenos Aires 15,1%; Gran Buenos Aires 35,3%)
- Cuyo: 33,8%
- Noreste: 39%
- Noroeste: 31,2%
- Región Pampeana: 30,5%
- Patagonia: 27%
Coincidencia con pronósticos privados
Previo a la publicación de los datos oficiales, consultoras privadas habían pronosticado una pobreza del 31,6% en el primer trimestre de 2025, cifra que se confirmó de manera exacta. En cuanto a la indigencia, las consultoras habían estimado un 7%, mientras que el dato oficial se ubicó ligeramente por debajo, en 6,9%.