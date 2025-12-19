La Planta de Alimentos Nutritivos recibe donaciones para la Noche Solidaria de la UNL
La Universidad Nacional del Litoral (UNL) organiza por segundo año consecutivo la campaña solidaria de la Noche Solidaria, destinada a la cena de Navidad de las instituciones con las que trabaja durante todo el año y que utilizan los productos de la Planta de Alimentos Nutritivos.
En esta edición, 40 empresas e instituciones se suman a la iniciativa en el marco del Programa Padrinos UNL, entregando todos los insumos necesarios para la cena navideña, que serán distribuidos los días lunes 22 y martes 23 de diciembre a 15 instituciones comunitarias, beneficiando a más de 5 mil personas.
La campaña se desarrolla a través del trabajo articulado entre la Planta de Alimentos Nutritivos, el Programa Padrinos UNL y organizaciones de la sociedad civil, con un recetario especial para la Navidad. La directora del programa, Carolina Sanchis, destacó: “Estamos recepcionando los insumos que se han comprometido a donar los padrinos benefactores. Hemos superado ampliamente todas las expectativas y objetivos planteados para esta edición”.
Por su parte, Macarena Mancebo, coordinadora de la planta, agradeció a los asociados solidarios que permiten la entrega mensual de alimentos nutritivos. “Hemos completado toda la producción de las raciones para estas fiestas, junto con las habituales entregas mensuales”, señaló.
Durante la jornada de recepción de donaciones estuvieron presentes Ismael Bongiovanni y Diego Sancho del Banco Credicoop, institución que actúa como padrino desde la creación de la planta en 2007. Bongiovanni resaltó la importancia de la alianza estratégica con la universidad para desarrollar iniciativas solidarias y proyectos de inclusión social.
Entrega de donaciones
Las donaciones se distribuirán los días martes 22 y miércoles 23 de diciembre, permitiendo que las 15 instituciones beneficiarias preparen los platos en sus cocinas centralizadas o los entreguen directamente a las familias cuando no cuentan con elaboración propia. Entre las instituciones se incluyen CILSA, Parroquia Jesús Resucitado, Asociación Civil Tazas Vacías, Una Esperanza para los Chicos, Hogar Mundo Pequeño, Cáritas Esperanza, La Heladera de María, Asociación Civil Esperanza de Vida y Restauración, Merendero Niñas y Niños Felices y Centro de Salud Gutiérrez Este, además de familias y personas en situación de vulnerabilidad social atendidas por diversos programas de la UNL.
Compromiso y solidaridad
Los padrinos benefactores entregaron insumos como pan rallado, choclo amarillo, arvejas, atún y caballa, mayonesa, durazno en almíbar, cóctel de frutas, pan dulce, aceitunas, turrones y garrapiñadas de maní, entre otros. Entre los participantes se destacan Banco Credicoop, Rubinzal y Asociados SA, Fortress, Antoniazzi Hnos SA, Nutriserv, Farmacia Zentner, Sanatorio Santa Fe SA, Sanatorio Garay SA, Anca SRL, Gerenciar SRL, Falucho SA, Plastilit SA, Facorsa SA, Over, El Pollo de Oro, Argeniss Software, Celulosa Moldeada SA, Sotic, Fundación Indecon y Visual Servicios Gráficos.
Además, colaboran Colegios de Profesionales, Sociedades científicas, consultoras, empresas tecnológicas y proveedores locales, junto con el Parque Tecnológico Litoral Centro (PTLC) y empresas asociadas como Noveco, Acronex, Zeltek e ICHTYS Technology.
Para conocer más sobre la planta y sus productos: www.unl.edu.ar/alimentosnutritivos
Para consultas sobre la campaña: padrinos@unl.edu.ar