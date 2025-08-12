La petrolera colombiana GeoPark confirma su interés en Vaca Muerta tras el impulso del gobernador de Neuquén
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anticipó este lunes en el ciclo Democracia y Desarrollo organizado por Clarín, que varias empresas internacionales que años atrás se habían alejado de la región, ahora están interesadas en volver a invertir en Vaca Muerta. Mencionó una empresa brasileña y otra colombiana, lo que llevó a que el mercado pusiera la atención en Petrobras y GeoPark.
Este martes, el CEO de GeoPark, Felipe Bayón, confirmó el interés de la petrolera colombiana en expandirse en Argentina. Bayón señaló que la compañía busca crecer de manera inorgánica, aprovechando cerca de US$ 270 millones en efectivo disponibles. “Queremos entrar a Vaca Muerta”, afirmó.
El ejecutivo indicó que están analizando una oportunidad de inversión de entre US$ 300 y 500 millones, con un potencial de producción estimado entre 50 y 80 millones de barriles. Para concretar el proyecto, GeoPark evalúa alternativas de financiamiento como préstamos o emisión de bonos.
Respecto a la expectativa del gobernador Figueroa sobre un ingreso próximo a Vaca Muerta, Bayón respondió: “Ya veremos”.
Actualmente, GeoPark mantiene conversaciones con Pampa Energía para explorar oportunidades en Vaca Muerta y evalúa “varias opciones” en el megayacimiento. En mayo pasado, Pampa Energía adquirió el 10,7% del grupo colombiano.
En paralelo, GeoPark revisa sus activos en Colombia y Brasil para aumentar la producción, la cual descendió un 6% en el segundo trimestre.
Un intento fallido de regreso a Vaca Muerta
GeoPark se había retirado de Vaca Muerta en 2021, pero el año pasado intentó regresar mediante un acuerdo con la petrolera Phoenix Global Resources (PGR), cuyos accionistas principales son José Luis Manzano (Integra Capital) y el fondo suizo Mercuria Energy.
En mayo de 2024, las empresas pactaron que GeoPark obtendría una participación no operativa en cuatro bloques no convencionales: el 45% en Mata Mora Norte y Mata Mora Sur, con producción petrolera activa en Neuquén, y el 50% en las áreas de exploración Confluencia Norte y Confluencia Sur, en Río Negro.
La operación estaba valuada en US$ 320 millones e incluía compromisos de inversión para GeoPark por unos US$ 1.000 millones. Sin embargo, la provincia de Neuquén no autorizó la transacción, sin ofrecer una justificación oficial.