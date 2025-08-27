La Paz lanzó la 15ª edición del Festival Internacional Galas del Río con una programación de primer nivel
Se presentó oficialmente en Paraná la 15° edición del Festival Internacional de Música y Arte Galas del Río, que se desarrollará en La Paz del 29 de agosto al 7 de septiembre, con una agenda artística de alcance nacional e internacional.
El lanzamiento contó con la presencia del secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; el intendente de La Paz, Walter Martín; la secretaria de Turismo local, María Luz de Bernardo; y miembros de la organización.
Galas del Río es una propuesta cultural que combina música clásica, jazz, artes plásticas y actividades educativas, organizada por la Fundación Arte, con el apoyo de la Municipalidad de La Paz y el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos. Durante diez días, la ciudad se transforma en un escenario cultural abierto con conciertos, exposiciones y talleres, que atraen a artistas de distintas disciplinas y a un público variado. El festival fue declarado de Interés Educativo Provincial, lo que permite la participación de docentes y estudiantes, fortaleciendo su perfil formativo.
“El festival refleja el compromiso de una comunidad que se une para sostener un acontecimiento cultural de gran trascendencia. Convoca tanto a entrerrianos como a visitantes, combinando la identidad paceña con expresiones artísticas de calidad”, destacó Satto, quien remarcó la importancia de la continuidad del evento en la agenda cultural y turística.
En la misma línea, el intendente Martín subrayó que la ciudad “se viste de gala durante diez días para recibir a artistas, vecinos y turistas”. Además, puntualizó que más de 5 mil estudiantes participarán en conciertos y talleres, lo que constituye “una oportunidad única de acceso a experiencias culturales” y proyecta a La Paz a nivel provincial, nacional e internacional.
Por su parte, el presidente de la Fundación Arte en La Paz, Eduardo Varese, resaltó el trabajo articulado: “El privado es el que nos da el espaldarazo, es el compromiso de toda la comunidad para que este proyecto siga creciendo; el sector público es el que nos impulsa y acompaña desde la Municipalidad hasta el Gobierno de Entre Ríos con Turismo, Cultura y Educación”.
El director artístico, Ezequiel Spucches, adelantó que la programación reunirá a intérpretes y músicos de gran prestigio. Entre ellos, la soprano francesa Johanne Cassar, el chelista Jerémie Maillard, el pianista de folclore argentino Facundo Ramírez, la pianista entrerriana de trayectoria internacional Graciela Reca, además de la Camerata Bariloche.