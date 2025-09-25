La Paz contará con una nueva Unidad de Terapia Intensiva en el Hospital 9 de Julio
El Gobierno de Entre Ríos abrió los sobres de la Licitación Pública Nº 03/2025 para la construcción de una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en el Hospital 9 de Julio de La Paz, una obra que fortalecerá la atención crítica en el norte entrerriano.
El proyecto contempla una superficie de 335 metros cuadrados, con nueve camas de cuidados intensivos, locales de apoyo y áreas de servicios que garantizarán seguridad y calidad en la atención médica. La inversión provincial asciende a 945 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 360 días corridos, y recibió siete ofertas de empresas interesadas.
Una obra estratégica para el sistema de salud
El coordinador general del Ministerio de Planeamiento, Hernán Jacob, señaló que la construcción de la UTI “es una inversión estratégica que fortalecerá la infraestructura hospitalaria y el sistema de salud pública en el norte entrerriano. Permitirá atender emergencias y casos críticos de manera más eficiente, con mayor seguridad y respaldo a los vecinos de La Paz y de toda la región”.
Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, expresó: “Estamos muy contentos de haber concretado la apertura de sobres para esta obra estratégica que potenciará los servicios de atención crítica de la costa del Paraná”. Recordó que actualmente los departamentos del norte deben derivar pacientes a Paraná o a la costa del Uruguay. “Uno de nuestros objetivos fue ampliar las unidades de cuidados intensivos en zonas estratégicas, para dar respuestas oportunas y descomprimir a los efectores de mayor complejidad de la provincia”, agregó.
Ubicación y características de la nueva UTI
La nueva unidad se emplazará sobre Avenida Artigas, contigua al área quirúrgica y próxima al servicio de guardia, lo que permitirá un rápido acceso desde urgencias, quirófanos, diagnóstico por imágenes y áreas postoperatorias. El diseño cumple con normas hospitalarias vigentes, contemplando la circulación diferenciada de pacientes y suministros, con sectores limpios y sucios claramente delimitados.
La obra responde a una demanda creciente: La Paz tiene alrededor de 30.000 habitantes y es cabecera de un departamento que requiere servicios de mayor complejidad. El Hospital 9 de Julio, que hoy ofrece atención de nivel intermedio, ampliará de manera significativa su capacidad de cuidados críticos con esta nueva UTI.
Autoridades presentes
En la apertura de sobres estuvieron presentes, además de Blanzaco y Jacob, la directora de Arquitectura y Construcciones, Claudia Benavento; la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planeamiento, Agostina Cechetti Secundini; el diputado provincial Bruno Sarubi; el zonal departamental de Arquitectura, Fausto Estanislao López; el director del Hospital 9 de Julio, Fabio Matías Paladino, y equipos técnicos de la Escribanía Mayor de Gobierno.