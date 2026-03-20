La Pastoral Social y la CTA analizaron la situación económica y social que atraviesa el país y articulan acciones
Según consignó la agencia Noticias Argentinas, los titulares de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, y de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, se reunieron con el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS), monseñor Dante Braida, para analizar la situación económica y social del país y coordinar actividades a un año de la muerte del papa Francisco.
De acuerdo con lo informado en un comunicado, los participantes del encuentro subrayaron la necesidad de generar espacios de articulación entre organizaciones sindicales y la Iglesia con el fin de visibilizar las problemáticas que atraviesa la Argentina y promover iniciativas que contribuyan a mitigar sus efectos.
Asimismo, las dos centrales sindicales y la Pastoral Social acordaron impulsar una agenda de acciones conjuntas durante la semana del 21 de abril, con el objetivo de conmemorar la memoria y el legado del papa Francisco al cumplirse un año de su fallecimiento.
En ese marco, se prevé la realización de actividades que, según se indicó, “rescaten su compromiso con los sectores más vulnerables, su prédica en favor de la justicia social y su permanente llamado a la solidaridad y al encuentro entre los pueblos”.
En el texto se añadió que, “en ese contexto, se planteó visibilizar las problemáticas actuales que atraviesa la sociedad ante la reciente aprobación de la reforma laboral que debilita los derechos de los trabajadores, el aumento de la desocupación y la grave situación que afecta a los jóvenes en los barrios, especialmente en relación con el consumo de drogas”, al detallar el enfoque que tendrá la agenda conjunta.