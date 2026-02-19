Maran Suites & Towers

La paritaria estatal pasó a cuarto intermedio

Redacción | 19/02/2026 | Destacadas, Entre Ríos | No hay comentarios

En el marco de la paritaria 2026, el Gobierno de Entre Ríos hizo este jueves una oferta salarial a los gremios estatales y se pasó a cuarto intermedio hasta mañana viernes.

En la reunión, tras la propuesta la Unión del Personal Civil de la Nación y la Asociación de Trabajadores del Estadosolicitaron al Estado mejorar la propuesta y acordaron pasar a un cuarto intermedio para este viernes a las 12.

La propuesta del gobierno para el sector activo a partir del mes de febrero, contempla una suma fija variable de carácter no remunerativo y no bonificable de entre 130.000 pesos y 280.000 pesos.

