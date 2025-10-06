La OSER implementó el sistema CUDA para agilizar autorizaciones y derivaciones médicas
La Obra Social de Entre Ríos (OSER) puso en marcha el Centro Único de Derivación y Autorizaciones (CUDA), una herramienta que centraliza la gestión de auditorías y derivaciones, permitiendo acelerar los tiempos de resolución y eliminar trámites presenciales. Con este nuevo sistema, los afiliados ya no necesitan hacer filas ni acudir personalmente a las oficinas para autorizar una prestación.
La gerenta prestacional de la OSER, Silvia Schenone, explicó que “con este nuevo modelo se busca que las prestaciones sean más accesibles y se gestionen de manera digital, desde cualquier lugar. Ya no es necesaria la presencialidad del médico auditor en cada sede, ya que el pedido se carga en el sistema y la autorización llega por correo electrónico”.
El nuevo esquema organizacional moderniza el sistema de atención y mejora los procesos administrativos y de auditoría médica, al estructurarse en dos áreas específicas:
- Autorizaciones y derivaciones de prestaciones generales.
- Auditoría de prótesis, medicamentos y prácticas especiales.
Por su parte, el responsable del CUDA, José Vázquez, destacó: “El Centro Único busca desarrollar la gestión prestacional de un modo más dinámico, eficiente, cercano y ágil entre la OSER, el afiliado y la red de prestadores. Las autorizaciones ahora se realizan de forma digital desde cualquier punto de la provincia. El afiliado solo carga la solicitud y nuestro equipo médico, que trabaja en horario extendido, responde en menos de 72 horas”.
Además, desde la obra social recordaron que los afiliados pueden iniciar sus solicitudes de autorización desde la aplicación MI.OSER, disponible en www.mi.oser.gob.ar, lo que simplifica aún más el proceso.