La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se lució en el Centro Cultural Juan L. Ortiz
Bajo la dirección de Luis Gorelik y con la participación de la joven violinista Pilar Policano como solista, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos hizo vibrar el hall del Centro Cultural Juan L. Ortíz con un repertorio de Tchaikovsky, que incluyó escenas de los ballets La Bella Durmiente y Cascanueces, y el Concierto para violín y orquesta Op. 35, interpretado magistralmente por Policano.
La intendenta Rosario Romero celebró la presentación y destacó el valor del encuentro. “Una belleza escuchar a nuestra Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. Hermosísimo. En verdad agradezco a la orquesta y a Pilar que nos haya enaltecido en esta sala, que sonó tan bien esta noche con un marco de público impresionante”.
También se refirió a la reciente recuperación del espacio, señalando que “este año hemos podido inaugurar la puesta en valor de este emblemático centro cultural, una obra que estaba iniciada en el gobierno anterior y que terminamos con recursos 100% paranaenses. Todo parece embellecer cada día más a este espacio cultural que es el Juanele y a la gente que acompaña y disfruta, lo cual me pone muy contenta”.
Por su parte, el director Luis Gorelik destacó la relevancia del concierto: “La puesta en valor y reconversión de espacios patrimoniales como este, que son parte de la historia más rica de la ciudad y de la región, es un acto virtuoso. Esperamos que el Centro Cultural pueda ser la caja de resonancia de grandes manifestaciones de la cultura local y universal. Para nosotros, como Orquesta Sinfónica, brindar un concierto frente a una audiencia tan masiva, ha sido un orgullo muy grande. Esperemos que se repita pronto”.
En tanto, la violinista Pilar Policano compartió su entusiasmo por regresar a Paraná: “Para mí es muy especial tocar con esta orquesta y con el maestro Gorelik. He venido varias veces a Paraná y siempre es un placer; el público fue maravilloso y la sala tiene una acústica increíble. Una experiencia muy linda”.