La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un nuevo concierto en Paraná
La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará el sábado 30 de agosto a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones, ubicado en San Martín 15, Paraná. La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, con entrada libre y gratuita, y el acceso será por orden de llegada. Auspician el Instituto Israelí de Música y IAPSER Seguros.
El concierto será el N° 11 de la temporada 2025 y estará dirigido por el director artístico Luis Gorelik. El programa incluye el estreno sudamericano de la Sinfonía N° 1 del compositor israelí Yinam Leef, así como la interpretación de la Sinfonía N° 1, Op. 68 de Johannes Brahms.
Sobre la Sinfonía N° 1 de Yinam Leef
Compuesta en 1981 y revisada en 1992, la obra es de un solo movimiento estructurado en forma de arco, donde la tensión musical aumenta progresivamente hasta un clímax, para luego disminuir. La versión original para gran orquesta tenía una duración de 14 minutos; en la revisión de 1992, Leef adaptó la sinfonía para una orquesta de tamaño mediano, realizando ajustes en la orquestación y textura, sin modificar los materiales motívicos, melódicos y armónicos originales.
La obra se desarrolla en siete “olas”. En las primeras etapas se presentan dos motivos principales: uno dramático en las cuerdas y otro figurativo en los vientos madera, acompañados de texturas corales y un canon a cuatro voces que establecen los esquemas armónicos. Durante el desarrollo, estos elementos se combinan e intensifican, culminando en la séptima ola, la más extensa, donde confluyen todos los motivos y alcanzan el punto álgido de la obra.
El clímax se disuelve en armonía estática, generando un contraste con la intensidad previa. A medida que la música disminuye, el canon a cuatro voces reaparece como un eco, y la sinfonía, que comienza con la indicación “oscuro, intenso, molto espressivo”, concluye de manera tranquila y reflexiva.