La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un concierto gratuito en Paraná
Este sábado 13 de septiembre a las 20, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará en la capital provincial. La función, organizada por la Secretaría de Cultura de la provincia con el auspicio de la Universidade de São Paulo, tendrá entrada libre y gratuita.
Programa y dirección artística
El concierto, bajo la batuta del director artístico Luis Gorelik, se llevará a cabo en el Teatro Municipal 3 de Febrero (25 de Junio 54, Paraná). El ingreso será por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
El programa incluirá:
- Transfiguraciones para flauta y orquesta de Ronaldo Miranda (estreno argentino).
- Metamorfosis sinfónica sobre un tema de Weber de Paul Hindemith.
- Concierto para flauta y arpa K. 299 de W. A. Mozart.
La orquesta contará con la participación de la flautista invitada Cássia Carrascoza y de la arpista solista de la Sinfónica, Florencia Arizpe.