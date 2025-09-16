La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos brilló en Paraná con sala colmada y ovación de pie
Con entradas agotadas, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofreció su tercer concierto del año en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná. El organismo, que depende de la Secretaría de Cultura provincial, volvió a atraer a un público masivo que disfrutó de un repertorio variado y aclamado.
Un programa diverso con estrenos y clásicos
Bajo la dirección de Luis Gorelik, el concierto contó con la participación de la flautista invitada Cássia Carrascoza y la arpista solista Florencia Arizpe.
La velada comenzó con el estreno en Argentina de Transfiguraciones para flauta y orquesta, del brasileño Ronaldo Miranda, una obra que combina técnicas del siglo XX como el atonalismo y el minimalismo.
Luego, se interpretó Metamorfosis sinfónica sobre un tema de Weber, de Paul Hindemith. Antes de su ejecución, Gorelik recordó que la obra, de unos 20 minutos, está vinculada a la persecución de compositores por el régimen nazi. Hindemith, exiliado en Estados Unidos en 1936, transformó la pieza —originalmente pensada para un ballet— en una sinfonía de cuatro movimientos.
El cierre estuvo a cargo del Concierto para flauta y arpa K. 299 de Mozart, interpretado por Carrascoza y Arizpe, con el auspicio de la Universidade de São Paulo.
La respuesta del público
El espectáculo, que reunió a 85 músicos en escena y se extendió por una hora y media, culminó con una ovación de pie.
“Nos gusta el repertorio variado que hacen, siempre nos traen experiencias nuevas en cada concierto”, comentó Matías, uno de los asistentes. Por su parte, María destacó: “Me parece muy importante que actúen en este lugar tan simbólico de Paraná. Es una forma de reivindicar la música clásica”.