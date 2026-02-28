La Organización Sionista Argentina expresa su firme e incondicional apoyo al Estado de Israel
La Organización Sionista Argentina difundió un comunicado en el que reafirmó su “apoyo incondicional” al Estado de Israel frente a lo que calificó como una “amenaza existencial” por parte del régimen de la República Islámica de Irán.
“El régimen terrorista y teocrático de la República Islámica de Irán se ha consolidado como el principal promotor estatal del terrorismo internacional. A través del financiamiento, entrenamiento y armamento de organizaciones extremistas, impulsa una política sistemática de violencia que desestabiliza regiones enteras y ataca deliberadamente a la población civil. Entre estos grupos se encuentran Hezbollah, Hamas, la Yihad Islámica Palestina, los Hutíes en Yemen, Kataib Hezbollah en Irak y diversas milicias radicalizadas en Medio Oriente, que operan como brazos ejecutores de su política exterior violenta”, comienza el comunicado de la OSA.
“Las agresiones y ataques recientes contra distintos países de la región, incluyendo Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita, Jordania y Baréin, evidencian con claridad la vocación desestabilizadora del régimen iraní. A ello se suma la reiterada y explícita declaración de su liderazgo respecto de la destrucción del Estado de Israel y la promoción del odio y la violencia contra el pueblo judío en todo el mundo”, consignaron.
“La Argentina conoce de manera directa y dolorosa las consecuencias del terrorismo promovido por Irán. Los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994 constituyen heridas abiertas en la memoria colectiva nacional y representan algunos de los ejemplos más trágicos del accionar del terrorismo internacional patrocinado por ese régimen”, añadieron.
“En este contexto, la Organización Sionista Argentina expresa su firme e incondicional apoyo al Estado de Israel en estos momentos de extrema gravedad, en los que se ve obligado a defender a su población frente a amenazas existenciales permanentes. Ningún Estado soberano puede permanecer pasivo frente a quienes proclaman abiertamente su intención de eliminarlo”, fundamentó la OSA.
“Reafirmamos nuestra plena solidaridad con la población israelí en este momento difícil, nuestro compromiso irrenunciable con la memoria de las víctimas del terrorismo y nuestra convicción de que la paz solo será posible cuando cesen la violencia, el extremismo y el patrocinio estatal del terror. Rezamos por la seguridad del Estado de Israel, por la protección de sus ciudadanos y por un futuro en el que los pueblos de la región puedan vivir en libertad, convivencia y paz”, concluye el comunicado de la Organización Sionista Argentina.