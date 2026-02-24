La Oposición sigue debilitándose en el Senado
Tres senadores nacionales de Convicción Federal que estaban en crisis dentro del interbloque Populares (PJ) confirmaron su salida de ese espacio y armarán una bancada propia, manteniendo el sello. La jujeña Carolina Moisés, que tiene terminal política en el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, será la presidenta del bloque, y junto a ella estarán el catamarqueño Guillermo Andrada, que responde al gobernador Raúl Jalil, y la tucumana Sandra Mendoza alineada con Osvaldo Jaldo.
El puntano Fernando Salino y el riojano Fernando Rejal se mantendrán dentro de la órbita del interbloque Populares y perderán el sello de Convicción Federal, pasando a denominarse “Justicia Social Federal”.
“La oposición y las minorías deben estar representadas en las cámaras legislativas a través de los dictámenes, las propuestas, los proyectos y la participación en el debate de forma institucional. Por eso, Convicción Federal toma esta decisión en el marco de la sesión preparatoria que se desarrollará mañana, en la cual se definirán las autoridades del Senado, la conformación de las comisiones y las autoridades de las mismas”, indicó la nueva fuerza legislativa del Senado.
“Este espacio parlamentario va a ocupar los lugares que le corresponden en las comisiones para sostener la representatividad que el kirchnerismo hoy le niega a la oposición”, manifestó.
Según advirtieron, “ignorar a las provincias es negar la base fundacional de nuestro movimiento nacional justicialista; no ocupar los lugares en las comisiones es dejar el campo orégano (como decía Perón) para que galopen los gorilas”.
“Eso es una mala praxis parlamentaria, que políticamente deja al peronismo sin acción. Se ha demostrado en el debate de la reforma laboral que este error político ha dejado a los trabajadores y a la CGT sin un dictamen y al bloque peronista sin una propuesta superadora ante la sociedad”, siguió.
“Aclaramos que todos nosotros hemos votado en contra de la misma, manteniendo la coherencia, nuestras convicciones peronistas y nuestro rol de defender a la gente”, enfatizaron.
“No somos libertarios, no nos vamos con Milei y somos críticos de su plan económico. La conducción del Partido Justicialista nacional se dedicó a promover divisiones internas de manera irreversible, a sancionar y expulsar compañeros medidos en sus conductas sin objetividad, y son responsables también de los fracasos electorales”, concluyeron.
En este sentido, Convicción Federal reafirmó “su identidad peronista, su rol opositor al Gobierno Nacional, su compromiso con el debate democrático, su defensa de los trabajadores y las provincias, y el objetivo es enriquecer el debate parlamentario, no anularlo”.
“Para sostener la pluralidad interna sin transformar a los que piensan distinto en adversarios o traidores; para sostener los debates necesarios en el marco del respeto y las convicciones, no de la imposición y sumisión”, finalizaron.
Tanto en el Senado como en Diputados, los representantes de los gobernadores peronistas que ayudaron al Gobierno en distintas leyes fundamentales fueron tildados de “traidores”.
En un preludio de la separación de hecho del interbloque Populares, Moisés salió con los tapones de punta contra el kirchnerismo por la intervención del PJ de varias provincias y denunció una inquisición a manos de “un tribunal de disciplina” contra quienes se expresan de forma diferente en el Congreso.