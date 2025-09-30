La oposición presentó un proyecto en el Senado para blindar el programa nuclear y frenar la venta de acciones de Nucleoeléctrica Argentina
El bloque de Unión por la Patria presentó este lunes en el Senado un proyecto de ley para proteger el programa nuclear argentino y frenar la venta del 44% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), empresa a cargo de las tres centrales nucleares del país. La iniciativa surge en respuesta al anuncio del Gobierno, realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni, sobre la intención de avanzar con la enajenación.
El proyecto lleva la firma del jefe de bancada, José Mayans (Formosa), junto a otros 24 senadores opositores. Fue presentado en el marco de una actividad en la sede nacional del Partido Justicialista, bajo el título: “El rol estratégico del sector nuclear para el desarrollo nacional”.
Contenido del proyecto
El texto cuenta con apenas cuatro artículos resolutivos. En el primero declara al desarrollo nuclear argentino como “de interés público y estratégico no enajenable”. En el artículo 3, excluye expresamente a Nucleoeléctrica Argentina de los alcances de la Ley Bases, que faculta al Poder Ejecutivo a vender o ceder empresas públicas. Finalmente, en el artículo 4 se dispone anular cualquier proceso administrativo tendiente a modificar la composición accionaria o la naturaleza jurídica de la empresa.
Críticas a la administración libertaria
Durante la presentación, Mayans denunció: “Están tratando de armar un negocio y obviamente hay negociaciones que benefician al Presidente y a la hermana”. El formoseño ya había cuestionado la maniobra hace diez días, durante una sesión en la que adelantó que buscaría el respaldo de otros bloques opositores. No obstante, el proyecto ingresó únicamente con firmas del kirchnerismo.
En la reunión también participaron la diputada nacional Agustina Propato —que presentó una iniciativa similar en Diputados—, el ex presidente de NASA José Luis Antúnez y los expresidentes de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Adriana Serquis y Diego Hurtado.
“Información estratégica y seguridad nacional”
Mayans destacó la importancia de proteger el sector: “En Nucleoeléctrica hay información que es estratégica. No se olviden de que el proyecto CAREM es prácticamente un sistema único a nivel mundial”.
Agregó que el Estado argentino debe garantizar el control del sistema nuclear en forma permanente: “También está el concepto de seguridad que representa el sistema nuclear en cualquier país del mundo. No puede haber errores del tipo privado”, remarcó.