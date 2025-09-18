La oposición logró abrir en el Senado el debate para rechazar el veto a la ley que reparte los ATN a las provincias
La oposición en el Senado logró quorum este jueves y se encamina a asestarle otro golpe parlamentario al gobierno de Javier Milei, al abrir el debate para rechazar el veto del presidente al proyecto de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), elaborado e impulsado por unanimidad por los gobernadores.
Más allá de los intentos que hizo el oficialismo en la última semana para recomponer los vínculos con los mandatarios provinciales, ya estarían los votos en la Cámara alta para darle la espalda a la decisión presidencial, para lo cual se necesitan dos tercios de las voluntades, las mismas que requerirá posteriormente Diputados para que la normativa -vetada por el mandatario la semana pasada- sea promulgada.
La ley fue aprobada en el Senado -su cámara de origen- con 56 votos a favor y solo uno en contra el pasado 10 de julio, y luego sancionada por los diputados el 20 de agosto.
Tras la derrota en las elecciones legislativas bonaerenses, el presidente decidió renovar el diálogo con los gobernadores, motivo por el cual designó a Lisandro Catalán como nuevo ministro de Interior. “La idea es conversar y que los mandatarios comprendan que los ATN son para usar en caso de emergencia, no para gastos corrientes de las provincias y de Nación”, indicó el flamante funcionario.
Justamente, en concepto de ATN, el Gobierno nacional transfirió el viernes un total de $12.500 millones a cuatro provincias: Misiones ($4.000 millones), Entre Ríos y Santa Fe ($3.000 millones) y Chaco ($2.500 millones).
Por otro lado, en la sesión de este jueves también se debatirá la “Ley Nicolás”, que tiene como objetivo evitar la mala praxis médica que estalló ante el caso de Nicolás Deanna, quien falleció a sus 24 años en noviembre de 2017 luego de un diagnostico errado.
También se tratarán otras iniciativas con dictamen: el que convierte en ley el Sistema de Alerta Sofía, el proyecto que agrava las penas para accidentes viales y otro sobre el manejo del fuego.
Se sumó al plan de labor otro proyecto con dictamen de comisión que propone incorporar a la atrofia muscular espinal en el régimen de detección y posterior tratamiento a las patologías del recién nacido y convenios con Francia y Austria.