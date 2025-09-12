La ONU respaldó la solución de dos Estados entre Palestina e Israel y Argentina votó en contra junto a EE.UU.
La Asamblea General de la ONU aprobó este viernes, por amplia mayoría, una declaración que impulsa la solución de los dos Estados, Israel y Palestina. Argentina se alineó con Estados Unidos e Israel y votó en contra.
El texto recibió el respaldo de 142 países, mientras que 10 se opusieron y 12 se abstuvieron. Entre los apoyos se destacaron Reino Unido, Francia, Canadá y Australia, naciones que en los últimos meses modificaron su postura histórica y se mostraron dispuestas a reconocer el Estado palestino, lo cual podrían concretar en la próxima semana de alto nivel de la ONU (22 al 28 de septiembre).
Today, under the leadership of France and Saudi Arabia, 142 countries have adopted the New York Declaration on the implementation of the Two-State Solution.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 12, 2025
Together, we are charting an irreversible path towards peace in the Middle East.… pic.twitter.com/74c5CrMKW1
La votación también dejó en evidencia divisiones dentro de la Unión Europea: Hungría votó en contra, la República Checa se abstuvo y países tradicionalmente cercanos a Israel, como Alemania y Holanda, esta vez respaldaron la declaración.
Aunque las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, constituyen un termómetro del apoyo internacional. El creciente respaldo al reconocimiento de Palestina muestra que Estados Unidos logra sumar cada vez menos países a su postura contraria.
Una declaración con peso simbólico
El texto aprobado, denominado “Declaración de Nueva York para el arreglo pacífico de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución de los dos Estados”, surgió de una conferencia organizada por Francia y Arabia Saudí en julio y tendrá continuidad el próximo 22 de septiembre.
Pese a que Estados Unidos negó el visado a la delegación palestina, incluido el presidente Mahmud Abás, los organizadores confirmaron la conferencia y evalúan que Abás participe por videoconferencia. Será en ese foro donde varias potencias occidentales darán el paso formal de reconocer a Palestina como Estado.
URGENTE. La Asamblea General ADOPTA una resolución de apoyo a la «Declaración de Nueva York», destinada a dar un nuevo impulso a la solución de dos Estados para #Israel y #Palestina, y que pide a Hamás que entregue las armas.— Noticias ONU (@NoticiasONU) September 12, 2025
A FAVOR: 142
EN CONTRA: 10
ABSTENCIONES: 12 pic.twitter.com/ugSLB8aZph
La posición argentina frente a Palestina
El voto en contra de Argentina refleja la posición del gobierno de Javier Milei, que se niega a reconocer a Palestina como Estado y respalda la línea de Washington y Tel Aviv.
La postura actual contrasta con la asumida por el país en 2010, cuando el entonces canciller Héctor Timerman anunció que Argentina reconocía a Palestina como un Estado “libre e independiente, dentro de las fronteras de 1967”.
En aquel momento, la Cancillería había afirmado: “La Argentina tradicionalmente ha sostenido el derecho del pueblo palestino a constituir un Estado independiente, así como el derecho del Estado de Israel a vivir en paz junto a sus vecinos, dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas”.