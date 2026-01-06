La ONU debatió de urgencia la legalidad de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos: “Viola el derecho internacional”
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de urgencia este lunes para analizar la legalidad de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, llevada a cabo por Estados Unidos, y la posterior intervención militar en Venezuela. El encuentro se produjo luego de que el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtiera que el operativo podría sentar un “precedente peligroso” para el orden internacional.
La sesión fue solicitada por Colombia, con el respaldo de China y Rusia, y estuvo centrada en una posible violación de la Carta de las Naciones Unidas, particularmente en lo referido al uso de la fuerza contra la integridad territorial de un Estado soberano. Especialistas en derecho internacional coincidieron en que la acción estadounidense carecería de sustento legal, aunque Washington podría bloquear cualquier resolución mediante su poder de veto.
El Consejo de Seguridad se convirtió así en el escenario de un tenso cruce diplomático. Mientras Estados Unidos negó estar en guerra con Venezuela y rechazó que exista una ocupación del país, Colombia denunció que la detención de Maduro viola el derecho internacional.
El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, defendió la postura de la Casa Blanca y sostuvo: “No hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando ningún país”.
Advertencia de la ONU y reclamo colombiano
Durante el debate, la representante de Colombia, Leonor Zalabata, alertó que el accionar de Estados Unidos transgrede la Carta de las Naciones Unidas. En la misma línea, Guterres expresó, a través de su subsecretaria Rosemary A. DiCarlo, su “profunda preocupación” por la operación militar.
Desde la ONU se remarcó que el derecho internacional “prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados” y se confirmó que el operativo tuvo impacto en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, aunque aún no hay cifras oficiales de víctimas. El organismo llamó además a una solución no violenta y pidió un “diálogo inclusivo” que respete el Estado de derecho.
Washington alegó legítima defensa
Tras la intervención, países europeos reclamaron respeto por el derecho internacional, aunque sin señalar directamente a Estados Unidos. Sin embargo, el canciller francés Jean-Noël Barrot afirmó que Washington violó “el principio de no recurrir a la fuerza”, uno de los pilares del sistema internacional.
En respuesta, Waltz citó el artículo 51 de la Carta de la ONU, que reconoce el derecho a la legítima defensa ante un ataque armado. En ese marco, calificó a Maduro como “un líder ilegítimo acusado en Estados Unidos”, al que vinculó con China, Rusia, Irán y grupos como Hezbolá, además de acusarlo de narcotráfico y terrorismo.
No obstante, expertos legales sostienen que la operación fue ilegal, ya que no contó con autorización del Consejo de Seguridad, no tuvo el consentimiento de Venezuela y no encuadra en un caso de legítima defensa.
Nueva advertencia de Guterres
En un nuevo pronunciamiento, António Guterres volvió a reclamar el respeto irrestricto a la soberanía de los Estados y advirtió que este tipo de acciones erosionan las bases del sistema internacional. Insistió en la necesidad de desescalar el conflicto y priorizar una salida política basada en el diálogo.
La captura de Nicolás Maduro se produjo el sábado, tras bombardeos estadounidenses en territorio venezolano, precedidos por meses de despliegue militar y operativos navales en la región. El mandatario fue detenido en una instalación militar y trasladado a Estados Unidos junto a su esposa, Cilia Flores. Ambos enfrentan cargos por narcotráfico y terrorismo, acusaciones que Maduro rechazó este lunes durante su primera comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York.