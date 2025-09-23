La OMS y la EMA desmienten vínculo entre el paracetamol y el autismo tras declaraciones de Trump
Tras las declaraciones de Donald Trump relacionando el consumo de paracetamol durante el embarazo con la aparición de autismo en los hijos, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como su par europeo, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), salieron a desmentir el anuncio y afirmaron que no existe evidencia científica que respalde esa afirmación.
Trump recomendó limitar el uso del Tylenol —marca comercial del paracetamol en Estados Unidos— en mujeres embarazadas y recién nacidos, sugiriendo que el medicamento podría causar autismo, pese a que la comunidad médica considera el fármaco seguro.
El portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, explicó desde Ginebra: “Ha habido algunos estudios observacionales que sugirieron una posible asociación entre la exposición prenatal al acetaminofén o paracetamol y el autismo, pero la evidencia sigue siendo inconsistente. Varios estudios posteriores no han encontrado tal relación, y si el vínculo fuera fuerte, se habría observado de manera consistente”.
Jasarevic también se refirió a la sugerencia de Trump de espaciar las dosis de vacunas en los primeros años de vida, señalando que el calendario de vacunación infantil de la OMS está basado en evidencia científica y ha permitido salvar al menos 154 millones de vidas en los últimos 50 años. Añadió que retrasar o alterar el calendario sin base científica aumenta el riesgo de infecciones tanto para los niños como para la comunidad en general.
Por su parte, la EMA reafirmó este martes que el uso de paracetamol durante el embarazo sigue siendo seguro en la Unión Europea, donde se recomienda para tratar dolor o fiebre en mujeres gestantes. Steffen Thirstrup, director médico de la EMA, destacó que no hay pruebas de que el fármaco suponga riesgo de malformaciones en el feto o en los recién nacidos, y que puede emplearse cuando exista necesidad clínica, siempre en la dosis mínima necesaria y por el menor tiempo posible.
La EMA recordó que estudios previos, incluidos los revisados en 2019, sobre el neurodesarrollo de niños expuestos al paracetamol en el útero, no encontraron evidencia concluyente de vínculos con trastornos neurológicos. Además, aconsejó a las embarazadas consultar con un profesional de la salud ante cualquier duda sobre el uso de medicamentos durante la gestación.
Finalmente, el organismo europeo aseguró que seguirá vigilando la seguridad de los medicamentos que contienen paracetamol y adoptará medidas regulatorias si surgen nuevos datos que lo justifiquen.