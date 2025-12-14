Maran Suites & Towers

La Oficina del Presidente sostuvo que la masacre en Sidney se debió a que Australia reconoció al Estado palestino

Redacción | 14/12/2025 | Destacadas, Política

La Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que condenó “enérgicamente el ataque de terroristas islamitas contra la comunidad judía en Sídney” y donde también vinculó lo ocurrido con la decisión del gobierno australiano de reconocer al Estado palestino.

“Este acto de violencia demuestra el desprecio por la vida y el afán de destrucción de un grupo de personas intolerantes cuya única meta es el fin de la humanidad como la conocemos y la imposición de un nuevo sistema teocrático de represión de las libertades, incluida la libertad de culto”, señalaron.

En ese contexto, el escrito oficial recordó que: “El primer ministro de Israel advirtió a su par australiano que un violento ataque antisemita podría ocurrir en su país si el Gobierno de Australia reconocía al Estado de Palestina”.

Según explicó Israel en su carta, sigue el comunicado, “tras la masacre del 7 de octubre del 2023, cualquier reconocimiento a Palestina podría ser interpretado como un premio por dicho ataque, lo que llevaría a nuevos atentados”.

“En septiembre de este año, Australia reconoció el Estado Palestino, y hoy, tan solo tres meses después, la comunidad judía sufre nuevamente una masacre”, enfatizaron.

Sobre el final, reiteraron la posición de Javier Milei ante el atentado y destacaron que el mandatario “reafirma su compromiso con la protección de la comunidad judía, así como con la cooperación internacional para prevenir, combatir y erradicar la violencia contra dicha comunidad, especialmente en Argentina, un país que fue víctima directa del terrorismo islamita y su visceral antisemitismo”.

