La oferta exportable de Entre Ríos está disponible en formato digital
El Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos puso a disposición de las representaciones diplomáticas argentinas en el exterior y de potenciales contactos comerciales nacionales e internacionales la nueva oferta exportable digital de la provincia, una herramienta diseñada para fortalecer la inserción de las empresas entrerrianas en los mercados globales.
La oferta exportable de Entre Ríos, ahora disponible en formato digital, permite conocer de manera ágil y organizada los principales productos y servicios que ofrecen las empresas locales, así como las certificaciones con las que cuentan y otra información clave para el comercio exterior.
La plataforma posibilita realizar búsquedas segmentadas por nombre de empresa, producto o servicio, posición arancelaria y sector productivo, facilitando el contacto directo con potenciales compradores y socios estratégicos.
La nueva edición reúne información de 232 empresas exportadoras y/o con potencial exportador, pertenecientes a diversos rubros de la producción de bienes y servicios. Además, los contenidos están disponibles en español y en inglés, con el objetivo de ampliar el alcance internacional de la herramienta.
Al respecto, el secretario de Industria, Comercio y Minería de Entre Ríos, Catriel Tonutti, destacó: “La nueva oferta exportable digital es una herramienta estratégica que fortalece la visibilidad internacional de nuestras pymes y refleja una provincia que apuesta a la innovación y a su integración al mundo”. Asimismo, remarcó que “la participación en la oferta exportable es totalmente gratuita”.
Desde el Ministerio se informó que las empresas interesadas en incorporarse a la oferta, o aquellas que necesiten actualizar o modificar sus datos, pueden comunicarse con la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales a través del correo electrónico exportaciones.entrerios@gmail.com, por WhatsApp al +54 9 3436 11-0236, o a los teléfonos 03435 280344 y 03435 280052.
La nueva edición de la oferta exportable digital puede consultarse ingresando en el portal oficial del Gobierno de Entre Ríos.