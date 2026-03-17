La obra en el hospital San Roque de Paraná llega al 50 por ciento de avance
El Gobierno de Entre Ríos continúa con la reestructuración y reparación del sector afectado en el hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, una acción clave para fortalecer la infraestructura sanitaria de uno de los centros pediátricos más importantes de la provincia. Actualmente, los trabajos muestran un 50 por ciento de avance y permitirán recuperar los espacios dañados, mejorar las condiciones edilicias y aumentar la capacidad de atención.
La obra se inició tras un relevamiento técnico que reveló la necesidad de intervenir en el sector afectado por un siniestro, lo cual puso de manifiesto la urgencia de recuperar su funcionamiento y garantizar mayores estándares de seguridad. Gracias al trabajo conjunto entre los Ministerios de Planeamiento e Infraestructura y de Salud, se proyectó una intervención destinada a restaurar el área y actualizar sus servicios a las exigencias sanitarias actuales.
El ministro de Obra Pública, Hernán Jacob, resaltó el compromiso del gobierno provincial con la mejora de la infraestructura hospitalaria. “El hospital San Roque es un centro de referencia para toda la provincia y tiene una demanda permanente en atención pediátrica. A partir del siniestro que afectó parte del edificio, decidimos avanzar con una obra para mejorar las condiciones del sector, que avanza favorablemente y con infraestructura acorde a las necesidades actuales del sistema de salud”, manifestó.
Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, añadió: “El avance del 50 por ciento en un plazo breve refleja la importancia de haber encarado la recuperación y mejora de este sector del hospital. Cada etapa que se completa suma capacidad de respuesta para el sistema de salud y mejores condiciones para la atención pediátrica. Cuando la obra finalice, no solo se habrá recuperado un espacio que había quedado afectado, sino que el hospital contará con un área más moderna, segura y preparada para acompañar la demanda sanitaria de los próximos años”.
La intervención se lleva a cabo en la Sala 4 y en el área de consultorios externos, abarcando una superficie de 623 mt2, donde se realizan trabajos de readecuación de la instalación eléctrica y ampliación de la red de gases medicinales, conforme a las normativas vigentes para establecimientos sanitarios. La obra cuenta con una inversión provincial de 321 millones de pesos y está a cargo de la firma Calaco Construcciones S.R.L.
El proyecto prevé una capacidad total de 14 camas, distribuidas en cuatro salas de internación, además de dos habitaciones de aislamiento individuales con sanitarios y camas propias. También se incorporan espacios de apoyo para enfermería, áreas destinadas al personal y una sala para médicos, con el objetivo de optimizar la atención de los pacientes y mejorar las condiciones de trabajo del personal sanitario. Por último, se llevará a cabo la construcción de una nueva salida de emergencia, que se conectará con la escalera de servicio contra incendios existente.