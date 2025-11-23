Maran Suites & Towers

La nueva planta campamentil de Feliciano recibió a su primera escuela

Redacción | 23/11/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

La escuela Nº 31 Ana Corona de Ojeda inauguró oficialmente las actividades en la planta de campamento y senderismo recientemente habilitada en el exalbergue de mujeres de la Escuela Agrotécnica Nº 52 Manuel Bernard, en San José de Feliciano. Fue el primer grupo escolar en pernoctar y disfrutar de las propuestas del renovado espacio educativo.

Desde el acuerdo firmado en octubre entre el Consejo General de Educación (CGE) y la agrotécnica, los coordinadores del Centro de Educación Física, Sebastián Díaz, y de la Planta, Leandro Cornu, junto al director Departamental de Escuelas, Miguel de León, iniciaron gestiones y tareas para acondicionar el predio. El objetivo: poner en marcha la Planta de Campamento y Senderismo “Aprendiendo con la Naturaleza de Nuestra Zona”, destinada a recibir a escuelas de toda la provincia.

Díaz agradeció el trabajo mancomunado de “amigos, exalumnos, personal y maquinaria de la agrotécnica y Vialidad”, y destacó que el espacio fue pensado para ofrecer experiencias educativas significativas, fortalecer el trabajo en equipo y promover el vínculo con la naturaleza. Subrayó además que la planta está disponible de manera gratuita para todas las instituciones escolares.

El primer campamento estuvo integrado por estudiantes de 6º A y B de la Escuela 31, quienes participaron de un programa de actividades acordado entre el equipo docente y la coordinación. Hubo armado de carpas, senderismo, amasado de tortas fritas, juegos con agua, un fogón grupal y la plantación del primer árbol del predio. Como cierre, los alumnos realizaron la limpieza y ordenamiento del lugar, reforzando el aprendizaje de hábitos de convivencia y cuidado del entorno.

