La nueva oferta salarial presentada por el Gobierno de Entre Ríos a los docentes que fue rechazada por los gremios
El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, convocó a los representantes del sector docente a una audiencia en la que formalizó una nueva propuesta salarial con distintos puntos de mejora.
Durante la reunión, las autoridades provinciales presentaron una oferta que apunta a brindar soluciones tanto a corto como a mediano plazo para los trabajadores de la educación.
Entre las medidas incluidas, se propuso un incremento del 50 por ciento en la ayuda escolar y un aumento del 100 por ciento en el boleto docente para los trabajadores de la educación de las cinco ciudades donde se presta este servicio. Además, se ofreció una suma no remunerativa de 25.000 pesos para docentes activos y de 30.000 pesos para el sector pasivo.
Por otra parte, el Gobierno planteó un incremento en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y en el ítem Conectividad, con un tope de 60.000 pesos. Con estas medidas, se garantiza que un docente que recién se inicia no perciba menos de 750.000 pesos mensuales.
Asimismo, la Provincia propuso que en un plazo no mayor a 90 días se convoque a una nueva instancia de negociación, con el objetivo de acordar una suma remunerativa vinculada directamente al incremento de los recursos provinciales disponibles en ese momento, lo que permitiría que los docentes reciban aumentos proporcionales al crecimiento económico de la provincia.
Otro de los puntos incluidos en la oferta fue priorizar al sector docente en el acceso a créditos hipotecarios del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) para la adquisición de la primera vivienda, reconociendo la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de la educación.
Del encuentro participaron los gremios Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop).
Por parte del Gobierno provincial estuvieron el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, la vocal Carla Duré y otros integrantes paritarios.