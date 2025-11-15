La Noche de los Museos entrerrianos volvió a brillar y reunió a miles de visitantes en toda la provincia
La edición 2025 de La Noche de los Museos Entrerrianos, organizada por el Gobierno provincial a través de la Secretaría de Cultura y el Consejo Provincial de Cultura, volvió a transformar el territorio entrerriano en un gran escenario cultural. Más de 120 instituciones participaron de la propuesta, abriendo sus puertas con una programación especial y entrada libre y gratuita.
La jornada ofreció visitas guiadas, música en vivo, exposiciones, proyecciones, literatura y propuestas para las infancias, consolidando un evento que cada año convoca a cientos de ciudadanos. Los ministros Manuel Troncoso, Fabián Boleas y Daniel Blanzaco recorrieron distintos espacios culturales de Paraná y destacaron el alcance de la iniciativa.
La Noche de los Museos, ya consolidada como una marca registrada en la agenda cultural entrerriana, permite reencontrarse con la historia, la identidad y el patrimonio local. “Una noche muy linda y un día histórico”, definió el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, quien remarcó que “recorrer estos espacios con nuestros seres queridos es también elegir pasar el tiempo de otra manera, en un mundo que nos mantiene siempre muy acelerados”. Añadió que la actividad “nos invita a contemplar y a descubrir”, y valoró el despliegue provincial con más de 120 museos abiertos, destacando el trabajo articulado con los municipios y la importancia de estos espacios que “conservan voces, historias y nuestro ADN cultural”.
Por su parte, el secretario de Cultura, Julián Stoppello, celebró la creciente adhesión de instituciones y el compromiso de los equipos que trabajan en cada museo. Sostuvo que la propuesta se consolida año tras año, y que la visibilización del patrimonio entrerriano no solo remite al pasado sino también dialoga con la identidad presente. Subrayó las actividades preparadas especialmente para recibir a las familias y poner en valor los bienes culturales de Entre Ríos.
Los ministros de Salud y Hacienda, Daniel Blanzaco y Fabián Boleas, acompañaron el recorrido oficial y remarcaron el carácter comunitario del evento. Blanzaco destacó la organización y la atmósfera festiva, evocando su vínculo personal con el Museo Serrano. Boleas, en tanto, resaltó la importancia de preservar y compartir el patrimonio provincial, celebrando una noche que, según definió, “es encuentro y alegría” para todos los entrerrianos.
En Paraná, la Plaza Alvear volvió a ser uno de los epicentros de la celebración. La propuesta incluyó gastronomía y música en vivo con el Ensamble de la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio (FHAyCS-UADER), Varietales Coro – Homenaje al rock nacional y Te traigo un son, ofreciendo un cierre festivo a una noche que una vez más reafirmó el valor del patrimonio cultural entrerriano.