La Noche de los Museos: 120 espacios culturales abrirán sus puertas en toda la provincia
Este viernes a partir de las 19, se celebrará una nueva edición de La Noche de los Museos Entrerrianos, con entrada libre y gratuita en 120 museos y espacios culturales de toda la provincia. El evento, organizado por el Gobierno de Entre Ríos a través de la Secretaría de Cultura y diversos organismos gubernamentales, ofrecerá una amplia variedad de actividades y expresiones artísticas.
La programación incluirá visitas guiadas, música en vivo, exposiciones, proyecciones y literatura, consolidando a esta jornada como una de las celebraciones culturales más esperadas por el público entrerriano.
Estarán abiertos todos los museos provinciales, el Archivo General de la Provincia, la Biblioteca Provincial, la Editorial de Entre Ríos y otros espacios culturales. En esta edición, se suman también distintos departamentos y localidades, con el objetivo de ampliar la convocatoria y fortalecer la participación de toda la comunidad entrerriana.
El secretario de Cultura, Julián Stoppello, destacó que “siempre es una fiesta La Noche de los Museos, cada vez más amplia, con más públicos y espacios”. Recordó que el año anterior participaron 80 organizaciones y este año serán 120, lo que, según afirmó, “demuestra un contagio positivo, todos quieren participar, todos tienen cosas para contar, estamos llenos de historias y hay una clara necesidad de reconocernos en nuestros espacios patrimoniales y culturales”.
Stoppello añadió que “cada espacio tendrá su propuesta particular: habrá intervenciones artísticas, espectáculos en vivo, visitas guiadas, muestras de arte, proyecciones y literatura. Esperamos que las familias vengan a compartir esta oportunidad de reconocernos y encontrarnos, porque tenemos que dialogar con el pasado, que tiene que ver con lo que estamos construyendo ahora mismo”.
Actividades destacadas
En Paraná, habrá un escenario central en la Plaza Carlos María de Alvear con música en vivo.
El Mirador Tec ofrecerá un recorrido educativo, interactivo e inmersivo que combina tecnología, naturaleza, arte y comunicación.
El Palacio San José, en Concepción del Uruguay, realizará visitas guiadas de 19 a 21.
También participarán el Túnel Subfluvial y las Cámaras de Senadores y Diputados de la provincia.
El evento es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a las áreas locales de Cultura de cada localidad, reunidas en el Consejo Provincial de Cultura.
Quienes deseen consultar el listado completo de instituciones participantes pueden hacerlo a través del siguiente enlace: Listado de instituciones participantes.