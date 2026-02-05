La Noche de las Ciudades llevó el carnaval entrerriano a La Vieja Usina con gran convocatoria
Este miércoles se presentaron delegaciones de Nogoyá, Colonia Avellaneda y Gualeguay en una nueva jornada del ciclo La Noche de las Ciudades, con entrada libre y gratuita, organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. La propuesta tendrá su cierre el próximo martes.
La Vieja Usina volvió a transformarse en un corsódromo con pasistas y batucadas que mostraron la identidad carnavalera de cada localidad. La actividad forma parte de la continuidad de un ciclo cultural que se desarrolló durante todo 2025.
El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó la importancia de “seguir abriendo los espacios culturales para el encuentro de las distintas localidades y el público, mostrando su identidad a través de una fiesta popular”, y señaló que este enfoque se enmarca en la línea de trabajo impulsada por el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, de promover una cultura activa y participativa.
Durante la noche se realizaron sorteos, entre ellos un viaje a Gualeguaychú con entrada al carnaval y a las termas, otorgado por la empresa Jomil, además de pases para las Termas de María Grande, el parque acuático Mar de Sueños y el Carnaval de Victoria.
Participantes de las comparsas y batucadas compartieron su experiencia. Esperanza, de Nogoyá, señaló que el carnaval es un espectáculo “muy importante porque no hace distinción de género ni edad e incluye a todas las comunidades”. Alejo, de Gualeguay, afirmó: “Hace 26 años que estoy en el carnaval como pasista y es parte de mi vida”. Emanuel y Pedro, integrantes de la batería Puro Swing de Colonia Avellaneda, expresaron: “Para nosotros es alegría, unión y una oportunidad para representar a nuestra localidad”.
Desde el público, Matías valoró la propuesta porque permite “conocer la variedad y los colores del carnaval de la provincia”, mientras que Lorena comentó: “Vine con mi hija a bailar y estamos felices, es una hermosa forma de disfrutar el verano”.
La Noche de las Ciudades Carnaval integra la agenda CUAC! Cultura Activa, que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintas localidades durante la temporada.